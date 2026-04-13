Cinco detenidos por robar 70 caballos en la Serra do Barbanza (A Coruña): los vendían y maltrataban

Cinco personas han sido detenidas en Boiro, Caldas de Reis, Barro y Meis por robar hasta 70 caballos que posteriormente vendían a miembros de una asociación ganadera. Los animales, cinco de los cuales fallecieron tras recibir disparos de escopeta, sufrían maltratos.

Los detenidos están acusados de presuntos delitos de hurto, receptación y maltrato animal con resultado de lesiones graves y muerte. La investigación, realizada por la Guardia Civil de Boiro, se inició tras la desaparición sistemática de ganado en diversas zonas de pasto situadas en la sierra del Barbanza.

El grupo actuaba de forma coordinada sustrayendo reses que posteriormente eran vendidas a miembros de una asociación ganadera. Los implicados, además, modificaban los rasgos identificativos en las orejas de los animales para que no pudiesen ser identificados por sus legítimos dueños.

Los caballos también sufrían lesiones como consecuencia de las marcas que les hacían sobre las originales, causándoles heridas que "carecían de cualquier tipo de supervisión facultativa o clínica veterinaria".

Los agentes, en el marco de la operación Besteiros, confirmaron la muerte de cinco animales por impactos de arma de fuego. Precisamente, la Guardia Civil incautó cinco escopetas de caza, presuntamente usadas por uno de los implicados para realizar los disparos.

Las escopetas de caza incautadas a los cinco detenidos. Guardia Civil

El operativo se dio por finalizado tras la devolución de las reses a sus propietarios de Boiro, Porto do Son y Lousame, logrando el total esclarecimiento de los hechos denunciados.

Los cinco detenidos fueron puestos en libertad tras prestar declaración en las dependencias oficiales de la Guardia Civil de Boiro. Las diligencias instruidas por los delitos en principio mencionados han sido remitidas al Tribunal de Instancia de Guardia de Ribeira.