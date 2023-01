Shakira cuenta lo de Puigdemont

Que me perdone el diario asturiano por robarle el nombre, pero hoy estrenamos la nueva España. Si antes la sedición no existía en el huerto de La Moncloa, ahora no existe en todo el país. Y eso ha traído sus primeras consecuencias. Ese es el principal tema de portada en los periódicos de hoy.

ABC: "El Tribunal Supremo advierte al Gobierno: el 1-O quedaría hoy impune". El juez Pablo Llarena tenía que reescribir el auto contra Carles Puigdemont en virtud del Código Penal. Y ha dicho: ya no le puedo endosar la sedición, pero es que lo que hizo tampoco son "desórdenes públicos agravados". Entonces, de qué le acuso: de desobediencia al Tribunal Constitucional, que no tiene pena de cárcel; y de malversación agravada, por lo que sí podrían caerle doce años. Por tanto, sólo se le puede perseguir por lo hecho con el dinero, no por la declaración unilateral de independencia. Por ahí va también la crónica de El Confidencial: "La reforma del Gobierno demuestra ser inútil frente a futuras consultas separatistas. Los desórdenes públicos no son aplicables y la rebelión tampoco lo sería si no existe violencia suficiente".

Es muy interesante el editorial de hoy de La Vanguardia, donde queda reflejado que el Gobierno esperaba que Llarena acusara a Puigdemont del nuevo delito inventado por Moncloa, el de "desórdenes públicos agravados". Pero no lo ha hecho. Se habla en este texto del espíritu "indócil" de Llarena frente a Moncloa. Un lobo como Llarena no está pa tipos como Pedro Sánchez.

Concluimos entonces que, si se vuelve a producir una consulta por la independencia, no hay manera de perseguirla penalmente, a ojos de Llarena. Pero, entonces, por qué La Razón titula "El juez Llarena retira la sedición a Puigdemont pero complica su regreso".

Pues porque lo sigue acusando por el tema de la pasta, esa malversación agravada, una malversación que va más allá de la reforma diseñada por Moncloa. De ahí que Puigdemont, según cuenta EL ESPAÑOL, pasara en veinticuatro horas de decir que volvía a decir "perdón, ya cogí otro avión, aquí no vuelvo, no quiero otra decepción".

Cuando Puigdemont supo que se le iba a retirar la acusación de sedición, dijo a través de su abogado que volvía. Cuando conoció que le mantenían la acusación por la malversación agravada, rectificó: "No volveré ni esposado, ni rendido ante un juez español. Lucharé para volver libre". Traducido: "Yo contigo ya no regreso, ni que me llores ni me suplique".

El expresidente de la Generalitat ha estado a un tris de poder volver a España sin una pena de prisión merodeándole. Ese es el enfoque de El Mundo: "Llarena frena con la malversación la amnistía de Sánchez al 1-0".

Carles Puigdemont, en su "mensaje institucional" este jueves.

Sí hay otros altos cargos independentistas que estaban huidos de la justicia en el extranjero que podrían regresar a España sin temor a entrar en la cárcel. Son Marta Rovira y Clara Ponsatí, "que tiene nombre de persona buena". Todo esto, compañeros, es un poco Bizarrap, bizarro.

Sí, voy a cambiar de tema, no vaya a ser que esto me sal-PIQUE. Las bromas de la secretaria de Estado de Igualdad, número dos de Irene Montero, también encuentran mucho espacio en los periódicos de hoy. ABC dice: "Sánchez no cesa a la secretaria de Igualdad, pero ordena al PSOE criticarla".

En VozPópuli hay un artículo interesante sobre el hartazgo de las llamadas feministas clásicas. "Que se vaya", dicen. La principal novedad quizá sea el editorial de El País, que no pide la dimisión, pero que la acusa de "frivolizar y adoptar un tono festivo al hablar de las rebajas de las penas a delincuentes sexuales". Ya son 165 los que se han beneficiado de la ley del sólo sí es sí.

Por último, en la portada de El País: "Castilla y León pretende que los médicos presionen contra el aborto. El vicepresidente Juan García-Gallardo, de Vox, mister Gaga, ordenará a los territorios que ofrezcan a las mujeres escuchar el latido del feto o ver una ecografía. Está pactado con el PP".

Y en El Mundo, el nuevo Ciudadanos: "El proyecto de Inés Arrimadas vence pero no maquilla la fractura en Ciudadanos. Atrae apenas la mitad de los votos y la participación no llega al 50%”. Patricia Guasp y Adrián Vázquez son los nuevos líderes naranjas.

*Esta es la revista de prensa que Daniel Ramírez realiza cada mañana para 'La España que madruga', en 'Más de Uno', el programa de Carlos Alsina en Onda Cero.

