Cristiano Ronaldo era una estrella tan grande que, en los viejos tiempos, de camino a los tribunales, firmaba autógrafos a cada paso, sonriente y bronceado, cegado por los focos, como si la calzada no fuera dura y gris, sino roja y acolchada; como si el camino no dirigiera a la Audiencia Provincial de Madrid, sino al Teatro Dolby de Los Ángeles; como si no fueran a condenarlo a una pena impagable para el resto, 18,8 millones de euros, sino a condecorarlo por un talento insólito.

Pero de un tiempo a esta parte Cristiano anda frustrado, preso de la indignación, entregado a una sensación asfixiante de injusticia. No lo comprende. ¿Por qué se conjura en su contra el mundo que un día comió de su mano?

Mohamed Bin Salman da la bienvenida pública a Cristiano Ronaldo. Reuters

¿Por qué le dejaron ir del Real Madrid y el Real Madrid siguió acumulando copas? ¿Por qué le dieron vía libre en la Juventus y la Juventus siguió reinando? ¿Por qué le expulsaron de un Manchester United miserable y el Manchester United recobró la alegría? ¿Por qué no llamaron Liverpool o Bayern a su puerta, sin coste de traspaso, y dejaron correr la oportunidad? ¿Por qué participó en el Mundial con Portugal y Portugal cayó contra Marruecos, de todos modos, sin que pudiera remediarlo?