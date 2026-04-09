El último informe de la Guardia Civil sobre el trágico accidente ferroviario de Adamuz, entregado este miércoles, arroja una luz definitiva sobre las causas de una de las mayores tragedias ferroviarias de la historia de España.

Los investigadores han certificado que el carril se rompió exactamente a las 21:46 horas del sábado 17 de enero, casi un día completo antes del siniestro.

Durante 22 horas, la infraestructura estuvo fracturada mientras los trenes seguían circulando a alta velocidad sobre un punto crítico que acabó costando la vida a 46 personas.

Esta conclusión de la Guardia Civil coincide plenamente con la hipótesis principal que ha manejado desde el inicio la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF). Existe una sintonía técnica total entre ambos organismos.

La confluencia de estos dos peritajes independientes permite corroborar que el descarrilamiento fue provocado por un fallo estructural en la vía, y no por factores externos. Y la solidez de estas pruebas permite descartar de forma definitiva cualquier otra teoría.

No hubo error humano por parte de los maquinistas, cuya actuación fue correcta, ni indicios de sabotaje o intervención de terceros.

La línea de investigación se sitúa ahora exclusivamente en una soldadura aluminotérmica deficiente, realizada con materiales incompatibles y ejecutada sin la supervisión de inspectores oficiales.

El uso de un kit técnico erróneo en el kilómetro 318 es la prueba material de una cadena de negligencias en el mantenimiento de la red. A lo que se sumó que no se pudo emitir una alerta por la fractura, porque los sistemas de señalización no estaban configurados con la sensibilidad suficiente como para detectarla.

Hasta ahora, el Gobierno había intentado reeditar a propósito de Adamuz el mismo manual de gestión de crisis que aplicó tras el gran apagón del año pasado. Una estrategia consistente en ganar tiempo, sugerir causas externas y permitir que el asunto se diluya en la burocracia técnica hasta que el interés social desaparezca.

Y, probablemente, no fueran pocos los españoles que se habían resignado a que también en esta ocasión el Gobierno se las hubiera arreglado para que no pudiera rastrearse nunca con certeza el origen del fallo y sus culpables.

Pero, si bien el año pasado la opacidad informativa permitió que las responsabilidades políticas se disolvieran, en el caso de Adamuz esa estrategia del olvido se ha topado con el muro insalvable de los hechos probados.

Ya conocemos la causa del accidente. Entre otras cosas, porque el propio presidente de Adif vino a reconocerla tácitamente este martes ante la Asociación de Víctimas, al admitir España carece de un sistema específico que detecte vías rotas en tiempo real.

Los protocolos actuales priorizaron evitar retrasos frente a las alertas de anomalías eléctricas que el sistema sí registró durante aquellas 22 horas de silencio. La vía estaba en mal estado, el mantenimiento falló y los controles de seguridad fueron insuficientes.

Ante este escenario, la responsabilidad de los actores implicados es ya ineludible.

El Partido Popular ha exigido con lógica el cese inmediato del ministro Óscar Puente, calificando la gestión de la infraestructura como una negligencia continuada.

Por su parte, la Junta de Andalucía ha reaccionado con rigor institucional al anunciar que sus servicios jurídicos estudian personarse en la causa para defender los intereses de los andaluces afectados. La Administración autonómica cumple así con su deber de no permitir que un siniestro de esta magnitud quede sin respuesta judicial.

Óscar Puente ya tiene sobre su mesa todas las claves de lo ocurrido aquel fatídico 18 de enero de 2026 en Córdoba. Sabe que el tren descarriló por una suma de fallos técnicos y decisiones de gestión que nunca debieron producirse.

Una vez despejada la incógnita técnica, solo queda la política: quién pagará por ello.