Dos admiradores, dos amigos, dos esclavos, dos siervos

Esta columna se acaba rápido sabiendo que Pedro Sánchez exigió que sus entrevistadores en La 1 fueran Jesús Cintora y Esther Palomera.

Si el presidente con más casos de corrupción a cuestas de la historia de la democracia española te quiere como entrevistador es que no te considera periodista, sino otra cosa.

A veces es más revelador el cariño de los corruptos que el desprecio de los honrados.

Pero si te has ganado las dos cosas de forma simultánea, amiga, date cuenta.

La cosa no sería tan grave, sin embargo, si La 1 no fuera una televisión pública pagada por todos los españoles.

Incluidos los ceutíes, por cierto, a los que Sánchez ha recomendado hoy que empiecen a reconciliarse con la idea de la invasión de su ciudad, porque esa va a ser a partir de ahora su nueva normalidad.

🔴 #URGENTE | Sánchez dice que Ceuta tiene que asumir "una realidad estructural" con miles de migrantes: "No son invasores, buscan una vida mejor" https://t.co/vLXNVKgXvF pic.twitter.com/kMAYYyH6JU — EL ESPAÑOL (@elespanolcom) September 9, 2026

Lo normal, en cualquier caso, habría sido negarse al antojo del presidente con el argumento de que "no quiero pertenecer a ningún club que me acepte como socio, y menos todavía si ese club es el sanchismo".

Pero Cintora y Palomera han dado el "sí quiero, Pedro" y el resto es historia del mal periodismo. Parecía difícil superar lo de Aimar Bretos con Sánchez en la SER, pero los récords están para ser superados.

La entrevista, por resumirlo rápido, ha sido periodísticamente intrascendente. Una absoluta pérdida de tiempo. Hasta en Waco los hubo más críticos con David Koresh.

Sólo algunos ejemplos.

Cuando un entrevistador plantea que una juez que investiga una "violación del territorio nacional" (la definición es del propio Pedro Sánchez) es sospechosa de no se sabe qué por haber sido consejera de la Asamblea de Caja Madrid, ¿está fiscalizando al presidente o a quienes fiscalizan al presidente?

Porque si el objetivo era crucificar a la juez Tardón, ¿por qué no la entrevistaban a ella?

La cara de recochineo con la que Sánchez asentía mientras Cintora recitaba el argumentario de la Moncloa lo dice todo sobre el "periodismo" de La 1, "la más privada de todas las cadenas privadas españolas", como ha dicho acertadamente hoy alguien en EL ESPAÑOL.

Cintora y Palomera no solo no fiscalizan a Sánchez, sino que atacan a la jueza que investiga lo que ocurrió en Ceuta.



Servilismo al poder puro y duro. #Mañaneros9S pic.twitter.com/aTPtjX9ooI — Eduardo Carazo (@educarazo) September 9, 2026

Pero ¿sabe Cintora que Pedro Sánchez también fue consejero de la Asamblea de Caja Madrid?

Si no lo sabe, ¿cómo y dónde se ha documentado para la entrevista?

Y si lo sabe, ¿por qué no se lo ha afeado al presidente como se lo ha afeado a la juez Tardón?

Porque si la condición de exconsejero de Caja Madrid invalida para la función de juez, ¿por qué no invalida para la mucho más grave de presidente del Gobierno? ¿Tardón quebró Caja Madrid pero Sánchez no tuvo la menor responsabilidad en ello?

¿Y a quién perjudica más haber sido el consejero de una caja que tuvo que ser rescatada? ¿A un juez que aplica leyes o a un presidente del Gobierno que gestiona la economía de un país?

Hay más. Cuando Pedro Sánchez ha dicho que la alternativa a permitir la invasión de Ceuta por parte de Marruecos era liarse a tiros, ¿no se les ha ocurrido a Cintora y Palomera una solución intermedia? ¿Acaso no hay países en el planeta que disfrutan de un nivel de inmigración ilegal prácticamente cero sin necesidad de liarse a tiros con nadie?

¿Acaso no existen Singapur, Japón, Corea del Sur o la misma Polonia, por ejemplo?

¿Es que el presidente del Gobierno no tiene más opciones a su alcance para frenar la invasión de una ciudad de su país que liarse a tiros? ¿Tan primitiva es su mente? ¿Tan elemental? ¿Tan incapaz políticamente es?

Y cuando Pedro Sánchez ha dicho que "recurriremos" la sentencia condenatoria contra su hermano David Sánchez, ¿por qué no le han preguntado Cintora y Palomera a quién se refiere ese plural y por qué debería inmiscuirse el presidente del Gobierno en la condena penal de su hermano?

¿Está insinuando Pedro Sánchez que pondrá a los abogados del Estado a trabajar en la defensa de su hermano? ¿No saben Palomera y Cintora que eso es un delito?

¿O es que la condena de su hermano le afecta tanto a Sánchez como para poner al Estado a trabajar en su recurso, pero no lo suficiente para dimitir, como haría cualquier otro presidente de un país democrático si su hermano fuera condenado por un delito que no se explica sin su condición de número uno del PSOE?

En realidad, todo estaba en el informe de Interior, que le atribuye a Cintora "ideología de izquierdas, especialmente afín a los grupos alternativos al PSOE" y a Palomera "ideología moderada de izquierdas, favorable, en general, a las políticas del gobierno".

Es una forma elegante de decirlo.

Ha habido incluso un momento en que a Pedro Sánchez apenas podía contener la risa con una de las preguntas de Cintora.

Ahí ha estado avispada Palomera dejando que el ridículo se lo comiera a solas su compañero mientras Pedro Sánchez disfrutaba, como buen maltratador de periodistas afines, de la toxicidad de la situación.

Cintora va a pillar.

Desde la entrevista de David Frost a Richard Nixon no se habían visto preguntas tan incisivas como esta. pic.twitter.com/1xmVsPsCnO — Jon Méndez (@JonMendezIz) September 9, 2026

Palomera, que no es menos devota de Sánchez que Cintora, pero que muestra en general un mayor autocontrol, probablemente por un mayor sentido del pudor, no ha podido sin embargo evitar un par de reflejos musculares.

El primero ha sido cuando el presidente se ha quejado de que las declaraciones de Aldama, "un delincuente", hayan llegado a las portadas de los medios. "La repercusión" ha dicho entonces Palomera con un susurro.

Hombre, sólo faltaría que la corrupción del presidente del Gobierno no tuviera repercusión en los medios. Pero claro, si el baremo es el periodismo de La 1…

El segundo ha llegado cuando, preguntado por los Presupuestos Generales del Estado, Sánchez se ha "comprometido" a que "el debate" tenga lugar "antes de final de año". Ni era eso lo que le preguntaban ni la respuesta hace nada más que confirmar que el Gobierno volverá a desobedecer su obligación constitucional de presentar los Presupuestos en tiempo y forma.

Pero Palomera ha respondido "muy bien, muy bien".

¿"Muy bien" qué? ¿Qué es exactamente lo que está "bien" en un Gobierno que es incapaz de aprobar unos solos Presupuestos Generales del Estado en cuatro años y que, a pesar de ello, se niega a convocar elecciones generales anticipadas?

Tampoco han dicho nada Cintora ni Palomera cuando Sánchez ha calificado como "descendientes" del franquismo a quienes no ven claro que la hermana de Óscar Puente, funcionaria de tercer nivel, haya tergiversado la literalidad de una ley en el BOE para crear cientos de miles de nuevos españoles por su santa voluntad con derecho a voto (y a paga).

Ni medio milímetro se han elevado sus cejas frente a tamaña oceánica barbaridad guerracivilista.

Mucho menos lo han hecho cuando el presidente ha reducido la invasión de Ceuta a un problema de capacidad de acogida. "No puede ser que tengamos centros que sólo acogen a 1.000 personas" ha dicho Sánchez.

La pregunta, claro, es por qué deberíamos tener centros que acojan a un solo ilegal y por qué los ceutíes han de aceptar como un hecho consumado la caída de su ciudad en el tercermundismo y su nueva vida rodeados de violadores, okupas, yihadistas, delincuentes comunes y espías de Rabat.

Pedro Sánchez sobre la crisis en Ceuta: “Por supuesto, tenemos que invertir más en el control y el perímetro de la frontera. No puede ser que tengamos centros que acojan solo a mil personas. Necesitamos infraestructuras mucho más amplias”. pic.twitter.com/3Fn27q3yFk — Wall Street Wolverine (@wallstwolverine) September 9, 2026

Mucho menos han respondido Palomera y Cintora cuando el presidente ha dado por sentado que a Ceuta, Melilla, Canarias y el resto de España llegarán más invasores en nuevas oleadas y que la única respuesta del Gobierno a ello es construir más "infraestructuras" de acogida.

Ah. A la pregunta de Cintora de si tenemos que odiar menos, Pedro Sánchez ha respondido "absolutamente".

Creo haber oído un "oh" arrebatado de Cintomera.

En nueve meses, Cintomera dará a luz trillizos: Sancho, Sancha y Sanxe. Del momento de la concepción no habrá duda. Hoy, miércoles 9 de septiembre.