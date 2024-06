El presidente Sánchez debería respetarse más a sí mismo. Hizo cosas muy meritorias para ser elegido por dos veces por las bases como líder del PSOE y sus seis años de Gobierno han incluido logros indudables como la obtención de los fondos Next Generation, el apoyo decidido a Ucrania, la transición energética, el avance en la digitalización o la disminución del paro.

Alguien con su trayectoria debería pensar un poco más en la impresión que causa entre quienes no son ni sus incondicionales ni sus enemigos irrecuperables. Es decir, entre el amplísimo sector que observa, escucha y va formando su criterio a la luz de la razón.

Todavía quedan unos cuantos millones de españoles de esos y su opinión será la que determinará tanto el porvenir político como la imagen en la posteridad del presidente.

La caldera de Pedro Botero. Javier Muñoz

Si Sánchez los tuviera mínimamente en cuenta, no diría cosas que sabe que no son ciertas cada vez que los acontecimientos le contrarían. Porque la construcción de una realidad paralela no deja de ser una técnica de dopaje que exige dosis crecientes de manipulación inevitablemente autodestructivas.