WhatsApp recibirá un aluvión de novedades: todas las mejoras que llegarán a la app

Desde hace meses en España estamos viendo cómo WhatsApp está desarrollando más y más características de todo tipo. Funciones que no solo ponen la aplicación a la altura de sus rivales, como Telegram, sino que además pretenden suplir algunas de las carencias que los usuarios han estado señalando con el paso de los años.

Aunque muchas de estas aún no se puedan disfrutar, el hecho de que estén en desarrollo y que se hayan confirmado para un futuro habla muy bien de lo que viene a WhatsApp. Y no son novedades menores; edición de mensajes, mayor seguridad y una mejor privacidad son solo algunas de estas mejoras.

Repasamos algunas de las mejores novedades que actualmente están llegando a WhatsApp. Desde un doble mensaje de verificación hasta la capacidad de editar mensajes poco después de haberlos enviado, pasando por el poder usar WhatsApp en dos smartphones a la vez.

Mejores grupos

La estrella de este año en WhatsApp son los grupos. Hace poco que la app mejoró dichos grupos permitiendo añadir hasta 512 usuarios a la vez, pero el plato fuerte llegará con las Comunidades y con las mejoras de privacidad de los grupos.

Comunidades será una función para manejar distintos grupos dentro de grupos. Es decir, servirá para tener un espacio en el que gestionar varios grupos englobados dentro de un grupo mayor. La idea es simple; poder manejar grandes grupos de usuarios, siendo ideal para gestionar clases, grupos de empresas, etcétera.

Por otra parte, WhatsApp está desarrollando nuevas características para los grupos actuales. Integrará una opción para evitar que los otros sepan que te has ido de un grupo. Si bien es cierto que WhatsApp 'compensará' esto con un historial de miembros pasados en el grupo, permitirá a los usuarios de la app salirse de grupos sin que todo el mundo se dé cuenta.

Más seguridad y privacidad

WhatsApp, al ser la aplicación de mensajería instantánea líder, es el hervidero perfecto para las estafas. No faltan ejemplos; la estafa del conocido extranjero, la de los códigos de verificación... Una de las novedades que WhatsApp prepara es un doble sistema de verificación.

Si alguien intenta acceder a tu cuenta de WhatsApp desde un nuevo smartphone, la app te enviará un segundo código numérico y una notificación para informarte de lo que está sucediendo. Cuando se realice el inicio de sesión correctamente por primera vez, se necesitará este segundo código de verificación que solo el usuario recibirá.

WhatsApp también se acuerda de la privacidad. Dos de las nuevas mejoras que WhatsApp está preparando incluyen nuevas opciones para ocultar nuestros datos a ciertos contactos (como el estado de conexión, la última conexión, etcétera) y el poder ocultar nuestro estado 'en línea'. De esta forma, cuando alguien hable contigo no le aparecerá si estás en línea o no, para evitar roces innecesarios. Y sí, podrás escoger quién puede ver este dato y quién no.

Una mayor usabilidad

La capacidad multidispositivo de WhatsApp aún está lejos de completarse del todo. No obstante, de cara a su lanzamiento final, WhatsApp está realizando ajustes y pruebas de todo tipo para mejorarlo. Una de las que llegarán en los próximos meses será la novedad de dispositivo complementario, que sencillamente te permitirá tener WhatsApp en dos smartphones distintos.

Algo que en un principio no se iba a poder, pero que luego se pudo ver en últimas actualizaciones de beta. WhatsApp permitirá 'registrar un dispositivo como complemento' y mediante un código QR, será posible tener WhatsApp en dos dispositivos a la vez. Esto será ideal para tener WhatsApp en un teléfono secundario o que no usas habitualmente.

Por otro lado, WhatsApp por fin está preparando una opción para que podamos editar mensajes ya enviados. Algo que ya permiten prácticamente todas las apps de la competencia; Discord, Telegram y más. Dentro de un límite de tiempo específico, WhatsApp permitirá editar mensajes ya enviados para solucionar errores y cosas similares.

Quedan muchas más novedades que WhatsApp está preparando, como la inclusión de avatares virtuales como los que Meta ya ha introducido tanto en Facebook como en Instagram. Además, también te permitirá ponerte avatares animados en las videollamadas grupales que hagas a través de WhatsApp.

