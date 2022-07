El truco de WhatsApp para ver los mensajes borrados de alguien que te bloqueó

WhatsApp, que ha anunciado recientemente un nuevo cambio en los mensajes que desaparecen, es la aplicación estrella en España, ya que permite escribir y llamar a familiares y amigos de manera rápida, simple, segura y gratuita. Sin embargo, no es la más completa -Telegram ofrece más funciones-, por lo que tiene en los trucos su principal arma para mejorar la experiencia de uso, como uno que permite ver los mensajes borrados de un contacto que te ha bloqueado.

[El truco de WhatsApp para saber si alguien te ha dado un número falso]

La aplicación de mensajería cuenta con una función que permite bloquear a ciertos contactos para dejar de recibir sus mensajes, llamadas y actualizaciones de WhatsApp. Una herramienta que también es de utilidad para aquellos casos en los que se recibe contenido problemático o spam; situaciones en las que también se puede reportar a dichos usuarios. Por lo general, el bloqueo viene acompañado por la eliminación del chat, lo que supone perder todos los mensajes.

Aun así, los trucos permiten 'saltarse las normas' en estas situaciones. Por ejemplo, existe un truco poco conocido en la aplicación propiedad de Meta, antiguamente conocida como Facebook, para volver a ver los mensajes eliminados de una persona que te ha bloqueado y sin que ésta se entere. Un atajo que es completamente seguro de realizar, ya que no requiere la instalación de ninguna aplicación ni programa de terceros, sino que hace uso de una de las funciones propias de WhatsApp.

¿Cómo funciona?

Hay momentos en los que no queda más remedio que bloquear a una persona en WhatsApp, sobre todo si se quiere cortar cualquier tipo de comunicación. Incluso también se tiende a eliminar todos los mensajes recibidos y hasta la propia conversación con ese usuario. Pero existen casos en los que se quiere recuperar dicho chat.

Si necesitas ver de nuevo los mensajes de un contacto que te ha bloqueado o que has bloqueado y, por tanto, la conversación que mantuvisteis, siempre puedes hacer uso de un truco de WhatsApp que apenas se conoce. Eso sí, existe una pequeña condición para que este atajo funcione: es necesario no haber realizado una copia de seguridad reciente.

[El truco de WhatsApp para cotillear los estados de un contacto bloqueado sin que se entere]

El truco requiere de una copia de seguridad de los chats. N.C. Omicrono

Este truco se puede usar tanto en dispositivos Android como en iPhone y su funcionamiento es bastante sencillo. Lo primero que debes hacer, una vez que esa persona te haya bloqueado o le hayas bloqueado, es desinstalar la aplicación de WhatsApp de tu teléfono móvil. Tras ello, simplemente hay que volver a instalar la aplicación en el smartphone, abrirla y añadir el código de verificación que se solicita.

En ese preciso instante WhatsApp indicará si se desea restaurar la última copia de seguridad, y habrá que pulsar en 'Sí' para ver cómo aparecen de nuevo todos los mensajes antiguos, incluidos aquellos de la persona con la que ya no puedes contactar. Eso sí, para ello es necesario que la copia de seguridad sea previa al bloqueo.

¿Me han bloqueado?

WhatsApp no avisa cuando una persona te ha bloqueado en la aplicación con el fin de proteger su privacidad, pero existen una serie de pistas para averiguarlo. La primera es si no te aparece la información de 'última vez' conectado ni el estado en línea de ese contacto en la ventana del chat. Otro indicio es si no puedes ver las actualizaciones de su foto de perfil.

Otra forma de saber si una persona te ha bloqueado es si a la hora de enviarle mensajes éstos aparecen con un solo tic, que indica que se ha enviado, pero nunca con el segundo, que confirma que se ha entregado. Igualmente, no poder llamarle es otra pista esclarecedora. Es importante saber que existen otras posibilidades, como problemas en la conexión, pero si se cumplen todas las señales lo más seguro es que ese contacto no quiera saber de ti.

