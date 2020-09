Por fin vas a poder tener WhatsApp abierto en varios dispositivos al mismo tiempo

Puede que WhatsApp sea una de las apps más usadas en todo el mundo, pero en muchos aspectos está muy retrasada respecto al resto de alternativas.

Ya sea por no querer cambiar mucho las cosas, o por motivos técnicos, WhatsApp sigue sufriendo muchas de las mismas limitaciones que llevamos años sufriendo. Tal vez la más chocante para el usuario actual es la necesidad de asociar WhatsApp con un número de teléfono y un único dispositivo.

Es algo que tenía sentido hace años, cuando WhatsApp se plantó como una alternativa a los SMS y las llamadas de teléfono tradicionales. Pero ya no lo tiene, especialmente cuando en una app como Telegram es posible usar la cuenta en cualquier dispositivo, como móvil, tablet, u ordenador, fácilmente.

WhatsApp en varios dispositivos

Uno de los motivos técnicos por los que WhatsApp no es capaz de hacer lo mismo es porque el historial de chats no está asociado a nuestra cuenta, sino a nuestro dispositivo. Así que no podemos continuar los chats por donde los hemos dejado; en WhatsApp Web, eso se arregla asociando nuestro dispositivo usando un código QR. Pero por ejemplo, eso significa que no podemos tener dos móviles con la misma cuenta.

Todo eso ha cambiado con la nueva función de sincronización de chats que WhatsApp ha implementado. Aunque lleva meses en las versiones "beta" de la aplicación, todo indica que ya está en la fase final de pruebas.

Según WABetaInfo ha podido descubrir, WhatsApp se encuentra en la etapa final de pruebas para la función que permite usar varios dispositivos.

Cómo funcionará

La nueva función nos permitirá tener nuestra cuenta de WhatsApp abierta en cuatro dispositivos diferentes al mismo tiempo. Es un número adecuado, ya que nos permite tener, por ejemplo, dos móviles, una tablet y un ordenador conectados todos al mismo tiempo, y cambiar de uno a otro según nuestras necesidades o lo que estemos haciendo; para la mayoría de usuarios será suficiente, y WhatsApp seguramente ha escogido esta limitación para evitar abusos (como enviar muchos mensajes al mismo tiempo).

La versión de escritorio de WhatsApp se actualizará WABetaInfo Omicrono

Podremos gestionar nuestros dispositivos, añadiendo nuevos o quitando los que ya no estemos usando; algo importante si vamos a darle el dispositivo a otra persona.

Lo mejor de todo es que no necesitaremos que el móvil principal esté encendido o conectado a Internet como ahora, ya que no funciona como "ancla" como hasta ahora. Cada dispositivo se conecta de manera independiente a nuestra cuenta, y el historial de chats se sincroniza de manera automática para que siempre podamos continuar la conversación; la configuración, como los grupos silenciados, también se sincroniza.

La nueva opción que permitirá usar WhatsApp en varios dispositivos WABetaInfo Omicrono

La mayoría de estas funciones ya están implementadas, por lo que faltaría poco para que llegasen a WhatsApp. Inicialmente, esta función será opcional, y podremos activarla sólo si queremos; si lo hacemos, todas nuestras sesiones de WhatsApp serán cerradas y tendremos que iniciar sesión en cada dispositivo, pero a partir de entonces recordarán nuestra cuenta.

Por el momento, se espera que la versión "Beta" de WhatsApp reciba pronto esta novedad. Esa es la que permite probar lo último de WhatsApp antes que nadie, y hay varios métodos para apuntarse.