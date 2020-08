WhatsApp te permitirá acceder a tu historial de chats en varios dispositivos

Si has cambiado de móvil recientemente o, como es nuestro caso, cambias de dispositivo con cierta regularidad, sabrás que WhatsApp no guarda el historial de tus chats entre dispositivos. Cada historial de chats está completamente separado de los dispositivos y solo accederemos a él con una copia de seguridad. Eso está a punto de cambiar.

Dado que WhatsApp lleva jugueteando de un tiempo a esta parte con la función multidispositivo que tanto llevamos pidiendo, necesita que el historial de chats sea el mismo en diversos dispositivos, ya que si no no tendría sentido. Las últimas betas de WhatsApp así lo demuestran que no solo esta función está cerca, sino que permitirá mantener nuestro historial de chats entre dispositivos.

Esta es una característica que se lleva pidiendo un tiempo porque la propia Telegram, su rival más directa, tiene dicha característica la cual es especialmente útil ya que nos ayuda a tener nuestros chats siempre donde los hemos dejado.

No pierdas tus chats de WhatsApp

Linked Devices iOS WABetaInfo Omicrono

Para empezar, algo de contexto .WhatsApp lleva trabajando meses en la ansiada función para trabajar con 4 dispositivos al mismo tiempo. La interfaz de Android y de iOS ya está prácticamente creada, y falta pulir los últimos detalles, como el mismo funcionamiento de la característica.

Cuando queramos usar WhatsApp en un segundo dispositivo, necesitaremos copiar el historial de chat. En ese caso necesitaremos sí o sí una conexión WiFi, ya que dicha sincronización puede ser un gasto importante de datos. Cuando nos conectamos al WiFi, comienza el proceso de sincronización.

La prueba llevada a cabo por WABetaInfo se realizó con WhatsApp Dektop pero valdrá con varios dispositivos móviles. Una vez realicemos la conexión, la interfaz sincronizará los chats existentes y una vez que haya copiado de forma segura el historial de chat, podremos usarlo.

El chat siempre se sincronizará

WhatsApp Desktop iniciando sesión en el dispositivo. WABetaInfo Omicrono

El detalle más importante de este tasunto es que cualquier mensaje que enviemos se enviará a todos los dispositivos de la familia, por lo que el historia l de chats siempre se sincronizará en todas las plataformas yu cuando usemos un dispositivo, su clave de cifrado cambiará.

Cuando se cambie la clave de cifrado, se notificarán todos los chats activos, siempre y cuando las notificaciones de seguridad estén habilitadas en la configuración de WhatsApp. Pero, ¿por qué tanto lío si Telegram hace esto de forma mucho más sencilla?

Simple: porque todo el funcionamiento de Telegram se basa en la nube, y la app solo tiene que sincronizar los chats de nuestra cuenta, mientras que WhatsApp tendrá que hacerlo con dispositivos locales. Aún no se sabe cuándo llegaremos a ver dicha función en WhatsApp, pero es cuestión de tiempo que llegue a España.