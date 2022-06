WhatsApp copia a Telegram: podrás editar los mensajes después de haberlos enviarlos

Internet pide desde hace tiempo poder editar lo publicado o enviado, pero aplicaciones como Twitter y WhatsApp se han resistido hasta ahora, a diferencia de otras como Telegram que ya lo permiten. Semanas después de conocer en España que Twitter trabaja en un botón para editar, se filtra el desarrollo de una función similar en WhatsApp.

Como el que tiene boca se equivoca, los usuarios de las diferentes redes sociales piden poder corregir sus mensajes. Ya sea por simples erratas ortográficas o porque hayan cambiado de idea, la posibilidad de modificar lo ya publicado tiene mucha demanda, pero las plataformas se resisten preocupadas por los abusos que puedan derivar.

Desde WABetaInfo han localizado esta novedad en desarrollo en la versión de WhatsApp Beta para Android. Al igual que ocurre con los mensajes de Telegram, los usuarios podrán añadir o cambiar texto, emojis y otros elementos de un mensaje que ya se ha enviado, pero todavía hay dudas sobre cómo va a aplicar WhatsApp estas modificaciones.

Mensaje editado

Actualmente, en WhatsApp si te has equivocado al mandar un mensaje solo tienes dos opciones: asumir el error o actuar rápido (una hora máximo) y eliminarlo para que la otra persona no lo vea. No obstante, siempre queda constancia de que has enviado algo que después has borrado, creando cierta curiosidad para la otra persona. Con el botón de editar se crearía una tercera alternativa.

WhatsApp prueba a editar mensajes WABetaInfo Omicrono

WABetaInfo muestra en dos capturas como los desarrolladores de la aplicación están elaborando esta tercera vía. En las imágenes se puede ver cómo al pinchar en un mensaje ya compartido se puede copiar o editar, es curioso que no aparezca la opción de eliminar también.

Al elegir el botón de edición, el mensaje vuelve a aparecer en la barra de escritura para poder añadir o quitar lo que sea necesario. Será posible incluir emoticonos y otros elementos, así como modificar cualquier aspecto del texto. Lo que no muestran es el resultado final.

Condiciones

"Probablemente no habrá un historial de edición" explica el medio centrado en la versión beta de esta popular aplicación. En Telegram cuando se envía un mensaje y después se corrige, este queda marcado como Editado para que la otra persona sepa que has hecho modificaciones, pero no puede ver lo que mandaste en un principio.

Ejemplos de edición en Telegram Omicrono Omicrono

No está claro si WhatsApp seguirá este camino u ofrecerá algún historial que permita comprobar si los cambios han sido significativos. Las redes sociales que más se han resistido a lanzar esta función alegan que las personas pueden usarlas para confundir, diciendo un momento algo y luego cambiando el mensaje, una herramienta muy útil para los bulos, por ejemplo.

Tampoco se sabe aún si habrá algún límite de tiempo para poder utilizar la función, similar a la restricción temporal para eliminar mensajes que está en vías de ampliación. No hay fecha en firme para el lanzamiento de esta novedad o cuando estará disponible para los usuarios de la versión beta, pero sí que se está desarrollando para todas las versiones: Android, iOS y escritorio.

