Habrá un WhatsApp de pago: así será la suscripción que prepara la app para empresas

Tanto en España como en el resto del mundo, cada vez son más los fabricantes y desarrolladoras que están optando por modelos de suscripción. Lo hemos visto con Twitter y su suscripción Twitter Blue, que amplía las capacidades de la red social llegando a prometer incluso un botón de editar. Ahora, WhatsApp incorporará un modelo de suscripción para WhatsApp Business, la variante para empresas de la app.

Tal y como desvela WABetaInfo, el portal especializado en actualizaciones de WhatsApp, la firma de Meta llevará a cabo una nueva suscripción para los usuarios de Business que, si bien no será en ningún momento obligatoria, mejorará algunas de las funciones de WhatsApp, como por ejemplo su capacidad multidispositivo.

Y es que por ejemplo, la capacidad de usar WhatsApp en varios dispositivos mejora con esta suscripción. Mientras que los usuarios estándar tenemos la posibilidad de vincular hasta 4 dispositivos a nuestra aplicación de WhatsApp, los que opten por esta nueva suscripción podrán hacerlo hasta en 10 dispositivos.

Nuevo plan de suscripción

Como ya es habitual, esta novedad ha sido detectada en las últimas betas de WhatsApp. Esto implica que por ahora no se saben muchos más detalles, como la naturaleza de la suscripción o su coste. Lo que sí se sabe, según WABetaInfo, es que esta suscripción de pago no llegará a los usuarios estándar.

Lo mismo ocurre con los beneficios de este plan de suscripción. Se ha confirmado que mejorará las capacidades multidispositivo de WhatsApp, lo que será genial para las cuentas de empresa que necesiten tener muchos dispositivos asociados para no tener que depender de tan solo 4. No obstante, no se sabe qué otros beneficios llegarán a la suscripción, aunque WABetaInfo especifica que llegarán más novedades en el futuro.

Opción multidispositivo en WhatsApp. WABetaInfo Omicrono

Sea como fuere, aún está por confirmar si WhatsApp hará que esta suscripción sea mensual, anual o si ofrecerá varias opciones conjuntas. Por el momento, la aplicación estable no tiene acceso a esta función, y estará disponible en futuras betas de WhatsApp Business, tanto para Android como para iOS.

Junto a estas, llegará una nueva interfaz rediseñada para las opciones de multidispositivo. Hay que aclarar que esta suscripción será absolutamente opcional. Es decir, que el no pagar por ella no afectará al correcto funcionamiento de WhatsApp, y no será necesaria para su uso.

También te puede interesar...

Sigue los temas que te interesan