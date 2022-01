Así es la última estafa de WhatsApp: se hacen pasar por un familiar en el extranjero

Estafas en WhatsApp hay muchas, sobre todo en España. Existen todo tipo de campañas de timos y engaños en nuestro país que van y vienen en el tiempo de forma periódica. La Policía Local de Granada ha avisado en sus redes sociales sobre una de las últimas estafas habidas en la aplicación de mensajería: unos ciberdelincuentes que se hacen pasar por un familiar en el extranjero para pedir dinero a sus víctimas.

Esta estafa, como muchas otras en la aplicación, está rondando por los WhatsApps de multitud de usuarios en España. Es muy simple; un número desconocido abre un chat con la víctima, haciéndose pasar por un familiar que este no conoce. Le habla de que tiene problemas económicos y en primera instancia, le pide dinero. En otras ocasiones, intenta conseguir sus datos personales para realizar phishing.

El mensaje que se envía a través de esta estafa es prácticamente el mismo siempre, incluyendo las frases "adivina quién te escribe desde el extranjero" o "No sabes quién te puede estar escribiendo desde el extranjero". La buena noticia es que esta estafa es fácilmente detectable y se puede eludir con facilidad.

Una nueva estafa

La Policía Local de Granada ha publicado una captura de una conversación con el estafador. En la captura se detectan varios detalles muy interesantes; el primero es que el número que empieza la conversación está asociado a WhatsApp Business, es decir, WhatsApp para empresas. Por otra parte, todo apunta a que los mensajes han sido traducidos de forma rudimentaria.

Mensaje fraudulento. Chema Flores Omicrono

Y es que estos no solo tienen fallos ortográficos, sino también gramaticales. Además, el propio argumento de la estafa no se sostiene por sí solo. Es muy difícil de creer que un familiar lejano, al que supuestamente la víctima no ha visto nunca, venga de primeras a pedir dinero a nadie. Además, el estafador no da ningún dato personal que permita que la víctima haga una investigación, lo que aumenta todavía más las sospechas.

La estafa lleva estando activa desde octubre del año pasado, y tiene diversas variantes, desde las que simplemente piden dinero hasta las que intentan hacerse con tus datos personales. La mejor manera de afrontar esta amenaza es simplemente bloqueando el número en cuestión y poniendo este asunto en conocimiento de las autoridades competentes.

