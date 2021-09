WhatsApp trabaja para completar la función multidispositivo, se podrá usar en varios móviles

Cuando se anunció la función multidispositivo de WhatsApp un detalle dejó mal sabor de boca a esta novedad tan esperada: no se podría usar con varios móviles a la vez. Ahora los usuarios de la versión beta de esta aplicación podrán probar una nueva opción que parece corregir este problema, aunque aún no se sabe cuándo llegará a todos los móviles en España.

Poco a poco WhatsApp cierra el círculo de su función multidispositivo, aquella que permitirá chatear con amigos y familiares desde el ordenador o los altavoces de Facebook, sin que el teléfono móvil esté conectado a internet. También llegará al iPad con iOS.

No obstante, falta poder vincular la cuenta de WhatsApp entre dos teléfonos móviles. El medio WaBetaInfo, ha encontrado en la nueva versión beta lo que parece ser un segundo dispositivo móvil en el uso de la función multidispositivo.

De móvil a móvil

La captura de pantalla compartida por este medio no da muchas pistas sobre esta novedad, salvo que el cifrado de extremo a extremo que protege todos los chats sigue activo. Aseguran que es la misma pantalla que aparece cuando se intenta vincular WhatsApp con la versión Desktop o escritorio del ordenador, pero en un segundo teléfono móvil.

Esto significa que será posible usar la aplicación de mensajería en otro móvil, aunque el principal esté sin conexión a internet. Si se tiene un móvil para trabajo y otro personal, WhatsApp se podrá compartir entre ambos.

Cuando se vinculan ambos dispositivos, WhatsApp sincroniza el historial de chats respetando el cifrado de extremo a extremo, que mantienen protegidos los mensajes, fotos y videos, de miradas ajenas. Pasado el tiempo, la aplicación actualiza las conversaciones en ese segundo aparato desde el servidor de WhatsApp para que no dependa del smartphone principal que puede estar apagado o sin conexión.

Sería una opción muy práctica para muchos usuarios con varios terminales. De todas formas, aún no está claro cómo ni cuándo se aplicará. WaBetaInfo admite que podría ser una función exclusiva para tablets, pero que no hay evidencias de que la función no pueda trabajar también en móviles.

¿Cómo funciona?

Aunque es todavía una función en pruebas, son muchos los usuarios que están probando el soporte multidispositivo de WhatsApp desde la versión beta. Con esta función es posible vincular la cuenta de WhatsApp desde el móvil principal a cuatro dispositivos a la vez.

Puede vincularse con WhatsApp Web como se ha hecho hasta ahora, WhatsApp Desktop o Facebook Portal. También estará disponible en iPad para que se pueda usar el soporte multidispositivo tanto en Android como en iOS.

WhatsApp ya anunció las limitaciones iniciales que tendrá esta novedad. Por ejemplo, no se podrán enviar mensajes o llamadas a contactos que usen versiones muy antiguas de WhatsApp. Tampoco se podrán unir los usuarios a nuevos grupos desde WhatsApp Web o Desktop.

Mediante un código QR se pueden vincular todos los dispositivos de forma rápida y sencilla. Lo más importante, es que se mantiene el cifrado de extremo a extremo en la sincronización de todos los aparatos.

