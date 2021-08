WhatsApp lanza su primera beta para ordenadores: así podrás probar sus novedades

WhatsApp está empeñada en conformar todo un ecosistema más allá de permitir su uso en varios dispositivos. La firma parece haberse dado cuenta de que sus betas disponibles en España y en el resto del mundo suponen una grandísima ayuda para lanzar novedades y que los usuarios las prueben antes que nadie. Ahora lo harán con WhatsApp para ordenadores.

WhatsApp ha lanzado su primera beta pública para WhatsApp Desktop, es decir, su aplicación para PC, Mac y Linux. Hasta ahora, las betas de WhatsApp estaban disponibles en las aplicaciones para Android e iOS, y ahora llegan a la app de escritorio de la plataforma de Facebook.

Con estas betas los usuarios podrán probar las novedades que llegarán a WhatsApp Desktop antes que nadie, ya sea en Windows o macOS. Eso, por supuesto, sacrificando estabilidad en el día a día, ya que es un software pensado para pruebas.

Beta para WhatsApp Desktop

WhatsApp Desktop

El lanzamiento de esta beta tiene un motivo claro: que los usuarios puedan probar nuevas funciones antes de lanzarlas a los servidores oficiales. Así, se comprueban muchas cosas; la aceptación del público hacia esas novedades, si provocan fallos en la aplicación o si por el contrario generan algún tipo de interacción negativa respecto a otras partes de la aplicación. Todo ello lo reportan los usuarios que prueban las betas.

Y aunque WhatsApp ha estado toda su vida presente en dispositivos iOS y Android, hace unos años que la plataforma se mudó también al ordenador de escritorio. Es la oportunidad perfecta para lanzar esta beta, que empieza en la versión 2.2133.1 y que además incluye mejoras en el sistema de grabación de notas de voz.

WhatsApp en un Mac.

Hemos de recalcar dos detalles. El primero y más importante es que no debemos confundir WhatsApp Desktop con WhatsApp Web, ya que el segundo se ejecuta exclusivamente en navegadores. El segundo detalle es que este software en beta no es recomendable para su uso diario, ya que estará actualizándose de forma constante y podría no ser estable. Es un software para probar características.

Ya podemos descargar las betas para Windows y para macOS. Por ahora, los cambios son mínimos (de hecho, estas betas no incluyen el soporte multidispositivo). Sin embargo, en los próximos días debería empezar a actualizarse con novedades interesantes, incluyendo el tan ansiado modo multidispositivo que se lanzará en los futuros meses.

