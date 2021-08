Apple habría escaneado nuestros correos de iCloud en busca de pornografía infantil

Cuando Apple, una empresa que se caracterizaba por su férrea postura sobre la privacidad, anunció el sistema de escaneo de fotos en busca de pornografía infantil, no fuimos pocos los que nos sorprendimos. En España vimos como ese sistema se ganaba detractores, poniendo en duda su futuro. Sin embargo, Apple ha confirmado que ya estaba escaneando nuestra privacidad antes.

Concretamente, nuestros correos de iCloud. Según adelanta 9to5Mac, Apple habría confirmado al medio que desde 2019 los de Cupertino escanean mails del servicio iCloud Mail en busca de contenido sexual ilícito de menores. No ha escaneado ni fotos ni copias de seguridad ubicadas en iCloud, pero sí los correos de iCloud Mail.

Esta confirmación proviene de unas supuestas declaraciones del jefe de la división antifraude de Apple, que afirmó en conversaciones confidenciales que Apple era el mejor ecosistema para distribuir esta clase de material.

Apple ya nos está escaneando

Primero, necesitamos contexto. Hace unos pocos días salió a la luz de la mano de The Verge una conversación confidencial a través de iMessage entre un ejecutivo de Apple y el líder de la división antifraude de Apple, Eric Friedman. En el hilo de iMessaage, Friedman afirmaba que Apple era "la mejor plataforma de distribución de pornografía infantil".

Ante esta declaración, la duda que queda es la más lógica. Si Apple no escanea nuestras fotos actualmente en busca de pornografía infantil, ¿cómo sabía Friedman que Apple era la mejor plataforma para distribuirla? La clave parece estar en iCloud Mail, lugar en el que sí están activos los sistemas de seguridad de Apple.

Privacidad en Apple.

Ahora Apple habría confirmado a Apple que el escaneo de iCloud Mail se ha llevado a cabo desde 2019, para correos entrantes y salientes escaneando archivos adjuntos. Al no estar encriptados, estos correos pueden ser susceptibles de ser escaneados.

No es el único; también han hecho escaneos más limitados de otros datos, aunque en este caso Apple no ha especificado a qué se refiere, salvo para sugerir que el escaneo de estos datos era menor. En estos datos no se incluyen las copias de seguridad de iCloud o las fotos.

Privacidad en un iPhone

9to5Mac rescata una versión ya archivada de la página de seguridad infantil de Apple, en la que se afirma que la compañía ha desarrollado "protecciones sólidas en todos los niveles de nuestra plataforma de software. [...] Apple utiliza tecnología de coincidencia de imágenes para ayudar a encontrar y denunciar la explotación infantil".

Pero va más allá. "Al igual que los filtros de correo no deseado [...] nuestros sistemas usan firmas electrónicas para encontrar sospechas de explotación infantil. Validamos cada coincidencia con una revisión individual. Las cuentas con contenido de explotación infantil violan nuestros términos y condiciones de servicio, y cualquier cuenta que encontremos con este material será deshabilitada ".

iPhone 7

Esto fue confirmado en enero del año pasado por Jane Horvath, directora de privacidad de Apple, en una conferencia tecnológica. Aseguró que la compañía usaba tecnología de detección para buscar este material, deshabilitando las cuentas en las que se encuentra esta clase de evidencia.

La controversia

Pero ¿por qué dijo Friedman lo que dijo? Estas declaraciones de Apple deslizan la idea de que el ejecutivo podría no haberse basado en datos concretos, sino haber realizado una afirmación basándose en una conclusión propia. Aunque esto, por supuesto, no lo sabremos.

La cuestión es que esta es una nueva polémica dentro de las que ya acumula Apple desde que anunció el sistema de escaneado de fotografías en busca de contenido infantil. Una decisión que se ha ganado el rechazo directo no solo de expertos en ciberseguridad sino de plataformas gigantescas como WhatsApp.

