El truco de WhatsApp para leer los mensajes nuevos sin que se enteren

Gran parte de los usuarios que escriben a diario en WhatsApp desde España saben que la popular aplicación de mensajería cuenta con ciertos trucos para saber si las personas al otro lado del chat han leído los mensajes o les están ignorando. Una posibilidad que puede ser molesta, e incluso peligrosa, para la privacidad de cada uno, de ahí que también existan trucos para evitar que los demás se enteren que has leído sus mensajes.

Lejos del cotidiano doble tick azul que avisa cuando el envío se ha recibido y cuando se ha visto, existen otras vías para ver sin ser visto. Dos técnicas sencillas que la propia aplicación ofrece sin necesidad de descargarse otra app y que da un poco más de margen para pensar una respuesta.

Siempre es aconsejable desactivar el doble tick azul, aunque esto supone perder también la perspectiva de si los demás han leído o no tus mensajes, y tampoco es posible desactivarlo en los grupos de varios usuarios. Por eso esta solución se queda a medias de lo que muchas personas necesitan para no sentir la presión de esos ansiosos que demandan contestaciones rápidas y no toleran que una persona pueda ver un mensaje y no responder o tardar un tiempo.

El truco de la lupa

El primer truco se encuentra a simple vista dentro de la aplicación, pero suele pasar desapercibido para muchos. Se trata de la lupa, un recurso muy necesario en estas aplicaciones de mensajería, tanto WhatsApp como Telegram la incluyen para buscar fotografías, mensajes, o nombres rápidamente entre el barullo de chats y grupos que suelen tener los usuarios.

WhatsApp Lupa Omicrono Omicrono

Nada más abrir, en la franja superior, está el icono de la lupa. Al escribir el nombre del grupo o la persona que nos ha escrito, WhatsApp despliega un informe en blanco y negro con las últimas conversaciones. Aparecen tanto los mensajes que te han mandado como los que tú has enviado, perfecto para consultar las últimas novedades sin abrir el chat.

También se incluyen aquellos mensajes que contienen la palabra que se está buscando o el nombre, por lo que puede resultar un poco caótico. Aún así, al mostrar el grupo y la persona que lo ha mandado en la parte superior del mensaje uno se puede situar rápido y localizar con facilidad el texto que realmente falta por leer.

WhatsApp lupa Omicrono Omicrono

No se señala de ninguna forma cuales son los que todavía no se han visto, por lo que cada uno debe hacer memoria de qué partes recuerda de la conversación. De todas formas, los últimos en llegar son los que salen primero.

Recuerda no pinchar encima para no abrir el chat y que se quede como no pendiente hasta que quieras responder o aparentar que ya estás operativo otra vez. El texto se puede leer con claridad, pero los contenidos como vídeos, GIFs o imágenes es algo más complicado. Se pueden ver, incluso los enlaces, pero no cobran movimiento hasta que se entra en la conversación.

A través del Widget

Otro truco que ha resultado ser de gran utilidad es el Widget de WhatsApp en Android. Esta ventana sirve de vista rápida desde el escritorio del móvil para poder ver de un plumazo todos los mensajes que están en espera. Este truco es más útil que las notificaciones del móvil, pues muestra todos y cada uno de los nuevos mensajes, en vez de agruparlos y mostrar solo una parte como ocurre en muchos teléfonos.

WhatsApp Widget Omicrono Omicrono

No hace falta abrir la aplicación, solo desbloquear el teléfono y consultar los que aparecen. En caso de no tener ninguno pendiente, la ventana se muestra vacía con el letrero "No hay mensajes sin leer". Pero si los hubiera, aparecen con la indicación del grupo al que pertenece y la persona que lo ha enviado.

Colocarla es muy sencillo, en los móviles Android solo hay que mantener la pantalla pulsada sobre el fondo y esperar a que aparezcan las opciones de cambiar el fondo de pantalla o añadir más widgets. Entre el menú de estas herramientas, estará la de WhatsApp que ocupa buena parte del panel para poder leer mejor cada envío.

