Así es la Roomba j7+, el robot aspirador que limpia tu casa sin necesidad de que esté ordenada

Los robots aspiradores se han convertido en un gran bien en muchos hogares de España. No son pocos los modelos que existen en el mercado, y marcas como iRobot suelen destacar gracias a algunas de las características más novedosas que incorporan sus dispositivos. Con robots de todos los tipos, destinados tanto a gamas altas como bajas, iRobot ha querido ofrecer una nueva alternativa con el Roomba j7+, enmarcada dentro de los robots de alto rango.

Este es un robot que recoge el testigo de los modelos superiores que integran funciones como los sistemas autovaciados pero en un factor de forma algo más compacto. Y es que este robot quiere sorprender no solo por tener un acabado premium en su diseño, sino por hacer uso del sistema Clean Base de autovaciado, rediseñado desde cero para que quepa incluso bajo las mesas y que no ocupe espacio.

El Roomba j7+ promete, gracias a esta ventaja, no tener que reemplazar las bolsas del autovaciado en períodos de hasta 60 días. Además, cuando esta se vacía, no se provoca un desastre de polvo gracias a la eliminación automática de la suciedad. Y el j7+ propone muchas ventajas adicionales; no es para menos, ya que hablamos de un dispositivo que llega al mercado por 999 euros con base de autovaciado, aunque también puede adquirirse sin ella a 749 euros.

La Roomba j7+

La Roomba j7+ tiene como protagonista la torre de autovaciado que hace uso del sistema Clean Base. La firma promete que, al menos durante varios meses, el usuario se podrá olvidar de tener que aspirar su casa. A esto se le suma un diseño que destaca por ser texturizado, con una lengüeta de acero que hace que pueda complementarse con los muebles del hogar sin demasiados problemas. Además, el sistema de almacenamiento de la torre siempre se encarga de que haya una bolsa extra lista para usar.

Roomba j7+. iRobot Omicrono

La gran baza de este robot es el sistema iRobot Genius de inteligencia. Algunas de sus tecnologías, como la navegación PrecisionVision que se encarga de identificar y evitar obstáculos del suelo. Permite que el robot pueda esquivar no solo elementos problemáticos del hogar, como cableado u objetos similares, sino incluso deposiciones de mascotas, haciendo que el dispositivo maniobre para evitarlas.

Lo hace gracias a un mapeado inteligente que permite, además de crear un nuevo mapa para el hogar, dar la opción al dueño del robot a elegir cómo se comporta el j7+ en la limpieza. Por ejemplo, los dueños del hogar podrán elegir qué habitaciones se limpian cuando se usa la aplicación para smartphones asociada o mediante un dispositivo de asistente inteligente, como pueda ser un altavoz Alexa o Google para recibir órdenes mediante comandos de voz.

Ágil frente a obstáculos

Roomba j7+. iRobot Omicrono

Además, el sistema de inteligencia del robot va más allá de un simple mapeado. El robot aprende de las preferencias de los usuarios de la casa y se adapta a ellos; por ejemplo, cuando identifique o un imprevisto o un obstáculo, este manda una foto a la aplicación para permitir al dueño decidir qué debe hacer, si limpiar alrededor del mismo o evitarlo. De hecho, el usuario final podrá escoger opciones en la app para darle indicaciones al robot sobre cómo debe comportarse con estos en el futuro.

Uno de los detalles más interesantes es que entre esos obstáculos no sólo está el desorden propio de una casa, sino que su sistema de inteligencia artificial es capaz de reconocer los excrementos de la mascota para evitarlos. Gracias a su sistema, el robot irá aprendiendo qué identificar para adaptar su limpieza al desorden.

Para identificar estos objetos el nuevo robot aspirador dispone de una cámara con la capacidad de identificar y anticiparse a objetos, paredes o muebles. De este modo además reduce la velocidad al aproximarse alrededor de los objetos y a lo largo de las esquinas donde hace una limpieza suave evitando deterioros de elementos como rodapiés. Es importante recalcar que la cámara no es accesible por parte del usuario y desde iRobot insisten en que la privacidad ha sido uno de los elementos reforzados.

También ofrece sugerencias personalizadas, horarios de limpieza y también preguntará al usuario si este quiere que el robot limpie mientras no se encuentra en casa, para parar en el momento en el que llegue. Incluso es capaz de realizar sugerencias de nombres de habitaciones, estimaciones de tiempo de limpieza, y desplazamientos silenciosos. Todo ello, por supuesto, con un soporte de actualizaciones que va mejorando las propias capacidades intrínsicas del robot. Asimismo, este sistema puede emparejarse con el friegasuelos Braava jet m6 para que se ponga en marcha una vez que haya terminado de aspirar la j7+.

Roomba j7+. iRobot Omicrono

Todos estos sistemas van con la intención de que el usuario del robot tenga que realizar el menor nivel de interacción posible con el Roomba j7+ para realizar la limpieza. Tanto es así que, por ejemplo, este robot se coordina con otros dispositivos de la marca, como el friegasuelos Braava jet para mejorar la limpieza al aspirar y fregar, teniendo la posibilidad de iniciar una limpieza vinculada desde la aplicación.

Un diseño cuidado

Otro de los elementos fundamentales de este robot es su diseño. Al tratarse de un objeto que suele estar expuesto en mitad de la casa, desde la compañía han querido refinarlo para integrarse mejor en el hogar y en la decoración. Es depósito de autovaciado es más bajo que en otros modelos, como la Roomba i3+, lo que permite colocarlo debajo de ciertos muebles.

Roomba j7+

También se han refinado las terminaciones. Ahora presenta un nuevo aspecto que le hace más atractivo gracias a un acabado en metal pulido con un diseño elegante con un solo botón. Un acabado premium que le hace diferenciarse de otros modelos de la competencia.

En suma, iRobot ha conseguido un robot muy redondo que no sólo es capaz de aspirar más potente o integrarse mejor en casa, sino que también es más inteligente lo que le permite moverse mejor y saber cuándo y cuánto tiene que aspirar.

También te puede interesar...

Sigue los temas que te interesan