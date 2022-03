Las Roomba ahora son más inteligentes: de integrarse con Siri a bloquearse para perros

Cuando se busca un robot aspirador, es lógico revisar algunas de sus características técnicas clave, como su potencia de succión, el tamaño de su depósito o si tiene funciones especiales, como una bolsa de autovaciado. Pero no solo se trata de hardware, sino de las funciones a nivel de software y el soporte que la compañía da a estos. Es lo que preten de iRobot, que ha lanzado una importante actualización para sus robots aspiradoras Roomba.

Llamada Genius 4.0, esta actualización busca implementarse en los robots Roomba de la compañía así como en el robot friegasuelos Braava Jet, y tiene como principal objetivo mejorar la experiencia de limpieza con funciones como un modo "No molestar" o integración con el asistente virtual de Apple, Siri.

Junto a ellas, Genius 4.0 mejora las funciones de mapeo y de aplicación en toda la gama de robots de la firma que tengan conexión con WiFi. Algunas de estas funciones incluyen la limpieza personalizada de habitaciones, bloqueo para niños y mascotas o evitar ciertos objetos del suelo, como la ropa o las toallas para evitar daños en los dispositivos.

Nueva actualización de iRobot

La novedad más importante de esta actualización es la integración con Siri, el asistente de Apple. Hasta ahora, Alexa y Google Assistant eran los asistentes favoritos de estos robots, pudiendo ejecutar hasta 600 comandos de voz distintos para, por ejemplo, programar la limpieza de habitaciones muy específicas.

Integración con Siri. iRobot Omicrono

Ahora, se podrán usar una serie de comandos de voz con Siri, con un dispositivo iOS. Por ejemplo, ahora el usuario tan solo tiene que pedirle a Siri que realice ciertas tareas, como limpiar toda la casa. Para ello simplemente tiene que decir "Oye Siri, limpia por todas partes". Esto se puede configurar desde la aplicación de iRobot Home.

Otra de las funciones es el modo "No molestar". Este hará que en ciertas franjas horarias, el robot no se pueda poner en marcha para funcionar, incluso si tiene que reanudar un trabajo anterior después de recargarse. La idea es simple; que no moleste al resto de la familia con su limpieza, la cual evidentemente hará ruido.

Roomba j7 iRobot Omicrono

También se añade un necesario bloqueo para niños y mascotas. Con él, se desactiva el botón físico que pone "CLEAN" que los Roomba y los Braava Jet incorporan en sus versiones WiFi, haciendo que sean solo controlables a través de la aplicación para smartphones. De esa forma, se evitan encendidos accidentales por parte de niños o animales.

Finalmente, con esta actualización se añade una función para evitar prendas de ropa y toallas del suelo, las cuales entorpecían la labor del robot e incluso podían llegar a dañarlo. Algo similar hacían los Roomba j7 y j7+, que ya reconocían zapatos, calcetines, cables o auriculares, y ahora podrán evitar también este tipo de elementos en la superficie. Además, se evita que el usuario tenga que limpiar todo el suelo de estas prendas antes de encender el robot.

Detección de objetos. iRobot Omicrono

La actualización estará implementándose de forma progresiva y a nivel global para todos los dispositivos Roomba y Braava jet con conexión WiFi, hasta finales de junio de este año. Por otra parte, la función "No molestar" ya se encuentra disponible para todo el mundo.

