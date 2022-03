El nuevo televisor Xiaomi es una bestia de 100 pulgadas con resolución 4K y un precio rompedor

Xiaomi se ha forjado un nombre en España presentando multitud de dispositivos y gadgets de todo tipo. Especialmente los pequeños dispositivos domóticos que hacen del día a día algo más llevadero. No obstante, la compañía china de vez en cuando aparece con algo masivo bajo el brazo, una demostración de fuerza en forma de gadget de altísima gama, como fue el perro robot de la compañía presentado el año pasado. Ahora le toca el turno a la Xiaomi Redmi MAX 100, su nuevo televisor de gran formato.

Desde hace unos años, los televisores que superan las 55 pulgadas se han considerado como aparatos de gran formato. Los que superan las 85 pulgadas se han convertido en productos de lujo, pensados para usos muy específicos como casas de lujo o para empresas. Este Redmi MAX 100 pretende enmarcarse justo en este segmento, ya que tiene una diagonal de 100 pulgadas y cuesta al cambio en yuanes casi 3.000 euros, un precio bastante competitivo.

Y no es para menos, ya que tiene 120 Hz de tasa de refresco, compatibilidad con las últimas tecnologías del mercado y una abultada tabla de características técnicas. Eso sí, difícilmente veremos este televisor aterrizar en Occidente si no es bajo un precio que solo unos pocos se podrán permitir.

El gigantesco televisor Xiaomi

Este es un televisor con un panel IPS LCD de 100 pulgadas, con una cobertura del 94% en el estándar de color DCI-P3 y con un brillo de 700 nits. Tiene una tasa de refresco de 120 Hz y soporta tanto HDR 10 como Dolby Vision, y el dispositivo apenas tiene marcos visibles, ocupando según Xiaomi el 98,8% del frontal.

Xiaomi Redmi MAX 100 Xiaomi Omicrono

Cuenta con la interfaz de Smart TV de MIUI UI y monta tanto Bluetooth como WiFi 6. El corazón de este ordenador es un procesador ARM Cortex-A73 de 4 núcleos y le acompañan 4 y 64 GB de memoria. También monta el certificado IMAX Enhanced, que asegura un buen rendimiento en contenidos cinematogfráficos compatibles y puertos HDMI 2.1 para aprovechar la potencia de consolas como las PlayStation 5 o las Xbox Series X.

Es compatible con AMD FreeSync y tiene modos de juego para aprovechar altas tasas de refresco. Su tiempo de respuesta es de 4 milisegundos y monta altavoces de 30W de potencia. Por supuesto es compatible con todas las funciones inteligentes del ecosistema de dispositivos Xiaomi, por lo que se puede usar como centro de control para el resto de dispositivos domóticos de la compañía.

Precio y disponibilidad

Xiaomi Redmi MAX 100 Xiaomi Omicrono

Este televisor se ha presentado en China y se podrá reservar a partir de abril en dicho país. Costará 19.999 yuanes, unos 2.830 euros al cambio y como era de esperar, no hay noticias sobre Su mayor pega es el hecho de que no tiene resolución 8K, que era lo esperado por las dimensiones del producto. No obstante, no deja de ser un precio muy competitivo dada la diagonal de pantalla y las tecnologías que integra.

