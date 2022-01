El truco de WhatsApp para saber si te ignoran aunque tengan el doble tick azul desactivado

En España es bastante habitual utilizar WhatsApp para comunicarse con otras personas a diario, una aplicación que suele sorprender con trucos y novedades que mejoran la experiencia de uso, como mostrar las tiendas cercanas para chatear con ellas. Pero la app también cuenta con alguna característica no muy querida: como el doble tick azul que sirve para confirmar que se ha leído un mensaje; aunque se puede desactivar.

Las confirmaciones de lectura se muestran al lado del mensaje que se envía en WhatsApp y existen tres formas: un sólo check de color gris indica que el mensaje se ha enviado correctamente, dos tics grises confirman que se entregó y si salen en color azul es que lo han leído. Ésta última es una opción odiada por muchos, que optan por desactivarla por diferentes motivos de privacidad, para evitar una discusión y problemas o porque no les interesa hablar con alguien.

En esos casos y si necesitas saber por alguna razón si una persona con el doble tick azul ha leído tu mensaje, WhatsApp cuenta con un truco que no es realmente nuevo, pero que no se utiliza mucho, con el que salir de dudas y conocer si te están ignorando. Un atajo que es sencillo de realizar y que utiliza una de las funciones nativas de la aplicación de mensajería.

¿Cómo funciona?

Este truco no necesita que te descargues una aplicación de terceros, por lo que es totalmente seguro de utilizar. Además, funciona tanto en dispositivos Android como en iOS. Si envías un mensaje y no ves el doble tic azul puede deberse a que el destinatario tenga desactivada esta función. Si es el caso y necesitas saber si te está ignorando, siempre puedes utilizar este atajo.

Al crear un grupo el doble check azul vuelve. N.C. Omicrono

Si conoces que la otra persona tiene desactivada el doble tic de color azul y no te contesta, pero quieres saber si te ha leído, solamente debes abrir WhatsApp, crear un grupo y añadir a dicho contacto. Llegados a este punto, es el momento de enviar cualquier mensaje en esa conversación grupal formada por vosotros dos.

Una vez enviado, si la otra persona lo ha leído aparecerán los tics en color azul, independientemente de si tiene desactivada esa función. Del mismo modo, si pulsas en ese mensaje y accedes a la información del mismo te aparecerá de forma clara tanto si lo ha recibido como si lo ha leído. Incluso podrás ver la hora en la que lo ha hecho.

En la gran mayoría de casos, cuando alguien desactiva el doble tick azul es porque no quiere que sus contactos sepan si ha leído los mensajes, algo que puede provocar alguna que otra discusión si no se responde. Por ese motivo, es importante utilizar este truco con cabeza, respetando a la otra persona, y solamente en caso de extrema urgencia.

Te puede haber bloqueado

Es importante conocer que existen otros motivos por los que también te puede aparecer un doble tic gris en lugar de azul en un mensaje, más allá de que la otra persona tenga desactivada esa función. Por ejemplo, y una de las más recurrentes, es posible que te haya bloqueado y por eso no veas la confirmación de lectura.

También puede ser que el teléfono del destinatario esté apagado o que aún no haya abierto la conversación. Por último, que no aparezca el doble tic azul también puede deberse a que tú o la otra persona no tengáis conexión a Internet. Por otro lado, WhatsApp también cuenta con un truco para leer mensajes sin que nadie lo sepa y que permite evitar posibles discusiones.

Te puede interesar...

Sigue los temas que te interesan