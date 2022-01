Sonos tiene razón: un juez ratifica que Google vulneró sus patentes

Hace unos meses que estalló en España la noticia sobre la batalla legal entre Sonos y Google. La firma de audio acusó a los de Mountain View y a la propia Amazon de infringir patentes de audio en sus altavoces inteligentes, asegurando que sus recursos solo permitían ir a por una de ellas dos. Ahora, la justicia estadounidense le ha dado la razón a Sonos.

Según adelanta The New York Times, la Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos ha dictaminado que Google habría infringido hasta 5 patentes de Sonos relacionadas con altavoces inteligentes, es decir, con los Google Nest. Ya en agosto un juez falló a favor de Sonos, y esta decisión podría obligar a Google a retirar todos los productos que usen dichas patentes del mercado.

La propia Google ha explicado a The Verge que esta decisión no les afectará de ninguna forma, al menos en lo que respecta a ventas. Según José Castaneda, portavoz de Google, la compañía no espera sufrir "ningún impacto" en su capacidad para vender o importar dichos altavoces.

Sonos 'vence' a Google

¿Por qué? Según Google, la Comisión de Comercio Internacional ya estableció una serie de soluciones alternativas para la resolución de estas 5 patentes. Estas se reparten a lo largo de hasta 5 dispositivos de Google distintos, y Castaneda explica que gracias a esto no habrá ningún cambio ni en los altavoces ya vendidos ni en la experiencia de audio. Parte del motivo es que Google cuenta con 60 días de margen para realizar los cambios.

Los productos que han sido afectados por esta decisión son variados. Incluyen los smartphones Pixel, los dispositivos Google Nest e incluso los Chromecast. Incluso están afectados algunos Chromebook de Google que llevan ya años en el mercado, como los PixelBook Go. Están afectados los Google Nest Hub y los Nest Mini, además.

Las patentes abarcan distintos aspectos de los dispositivos de Google. Dos de ellas, por ejemplo, se refieren a la posibilidad de los altavoces y dispositivos de sincronizarse a través de una red única, incluyendo el propio proceso de configurar un dispositivo de reproducción como centro de comunicación para el resto de altavoces. Google ya ha anunciado cambios para esta función.

Es decir, que los dispositivos capaces de controlar otros dispositivos que incluyen estas patentes y que pueden sincronizarse con otros para controlar aspectos como el volumen son los que están afectados, al menos hasta que Google implemente cambios dentro de dichos dispositivos.

¿Qué pasará ahora?

De nuevo, es más que probable que Google no vea problemas en la posibilidad de importar y vender estos dispositivos. No obstante, lo más probable es que estos altavoces sufran limitaciones después de este fallo. La propia Sonos ha explicado que Google se verá obligada a "eliminar características" de estos productos para eludir estas normas.

Sonos ha visto con buenos ojos la decisión, explicando que es una "victoria generalizada" y que es muy raro conseguir esta victoria, al menos en los casos de patentes. Sonos se congratula de esta decisión, ya que afectaba a funciones como "la configuración para controlar sistemas de audio domésticos, la sincronización de varios altavoces, el control de volumen independiente de diferentes altavoces y el emparejamiento estéreo de altavoces".

Por ende, lo más lógico es pensar que los altavoces y dispositivos de Google no se dejen de vender, pero sí que pierdan funciones o tengan que ser adaptados. Por ejemplo, la función de sincronizar altavoces para reproducir audio en todas a la vez, o la de ajustar parámetros de estos dispositivos a la vez, podrían ser mermadas.

Google ya ha advertido que es posible que tenga que actualizar el firmware de sus dispositivos y que algunos usuarios tendrán que usar una aplicación específica para configurar sus altavoces y demás. Google ya ha establecido que realizará los mínimos cambios para que la experiencia de usuario no se vea excesivamente limitada.

