El truco de WhatsApp para que no te añadan a grupos en los que no quieres estar

WhatsApp trabaja constantemente en la llegada de nuevas funciones, como mostrar las tiendas cercanas para chatear con ellas. Sin embargo, la app propiedad de Meta, antiguamente conocida como Facebook, no es la más completa que se puede utilizar en España; algo que compensa con pequeños trucos, como uno para que no te añadan a grupos en los que no quieres estar.

Los grupos son una de las funciones más utilizadas de WhatsApp y en esta etapa del año, con la llegada de los Reyes Magos a la vuelta de la esquina, es habitual que te añadan a uno nuevo, ya sea para organizar los regalos o las comidas familiares. Incluso en plena época festiva hacen que el móvil no deje de sonar, ya que es habitual utilizar la aplicación para felicitar las fiestas o el año nuevo.

Si eres de los que no quiere saber nada de los grupos, en los que se suelen compartir memes, imágenes y demás contenido que quizá no te resulte interesante, WhatsApp tiene una solución. Se trata de un truco poco utilizado que hará que no te añadan más a estos chats grupales y que es totalmente seguro de utilizar, ya que para ello se usa una función nativa de la app.

¿Cómo funciona?

Existen diferentes trucos para los grupos: desde uno para salirse de ellos sin realmente marcharse hasta otro con el que averiguar quién y cuándo ha creado esa conversación grupal. Si no quieres participar en más chats de este estilo, hay un atajo en WhatsApp que termina con este problema y que no es muy utilizado por los usuarios.

WhatsApp te deja controlar quién te puede añadir a los grupos. N.C. Omicrono

A diferencia de otros atajos, para realizar este truco no hay que descargarse ninguna otra aplicación, ya que se utiliza una función propia de WhatsApp. Llevarlo a cabo es muy sencillo. Basta con abrir la app de mensajería y acudir a la 'Configuración', que en Android se encuentra en los tres puntos de la esquina superior derecha.

Después hay que pulsar en 'Ajustes' para entrar en 'Cuenta'. En ese apartado tan sólo hay que pulsar en 'Privacidad' y, luego, en la opción 'Grupos'. Una vez llegados a este momento podrás escoger quién puede añadirte a una conversación grupal y las opciones son tres. La primera de ellas, y que es la configuración que viene por defecto, es que todo el mundo pueda agregarte.

La segunda opción que ofrece WhatsApp es la de escoger que solamente los contactos que tengas agregados a tu agenda te puedan añadir a los grupos. Mientras que la última posibilidad es 'Mis contactos, excepto...', con la que quitar la posibilidad de que te añadan algunos contactos determinados que tengas guardados; y que es útil si tienes localizado quién es la persona de tu entorno que suele crear los grupos.

Invitación por privado

Hay que tener en cuenta que los administradores de los grupos que no te puedan añadir a una conversación grupal sí que tienen la posibilidad de enviarte una invitación por mensaje privado, pero ahí ya depende de ti aceptarla o no. Igualmente, también hay que saber que por el momento no existe una opción para que nadie te pueda agregar.

La única manera de conseguir eso es eligiendo la opción 'Mis contactos, excepto...' y luego seleccionar a todas las personas que tienes guardadas en tu agenda. Otra opción sería la de elegir a todos los contactos excepto a aquellas personas que creas que no te añadirán a un grupo o que no te importa que lo hagan. Esta característica no es nueva, sino más bien se trata de una función poco utilizada que te permite estar sólo en aquellos grupos que quieras.

