El truco de WhatsApp para borrar los mensajes de otra persona en un grupo

WhatsApp, que ya no dejará que los desconocidos cotilleen la última vez que te conectaste, se ha convertido con el paso del tiempo en la principal vía de contacto con otros en España, a pesar de no ser la aplicación de mensajería más completa del mercado. Aún así, la app propiedad de Meta, antiguamente conocida como Facebook, no cesa en su empeño por traer novedades para mejorar la experiencia: y ahora tiene un nuevo truco que te permite borrar los mensajes de la persona que quieras en un grupo.

Una de las funciones más utilizadas de WhatsApp son los grupos y prácticamente todo el mundo participa en alguno de ellos: que si uno con la familia, amigos, los compañeros de universidad o del equipo de fútbol, hasta uno con los padres de los amigos de clase de tus hijos. Las posibilidades son infinitas. Una característica realmente interesante cuando se trata de organizar algo y que cuenta con una serie de trucos, desde uno para saber quién y cuándo creó el chat hasta otro para abandonarlo sin marcharse realmente.

La aplicación de mensajería está trabajando ahora en un nuevo truco que permitirá a los administradores de cualquier grupo borrar los mensajes de uno o de todos los participantes de la conversación. Para llevar a cabo este atajo no es necesario descargar una aplicación de terceros, sino que se utiliza únicamente una función propia de WhatsApp. Eso sí, por el momento no está disponible para todos los usuarios.

¿Cómo funciona?

Lo primero que hay que tener en cuenta es que para acceder a este truco es necesario ser miembro del programa beta de la aplicación de mensajería, disponible sólo en Android. Si no estás suscrito, siempre puedes hacerlo a través de la página de prueba de la app en Google Play Store; aunque puede que ya no queden plazas para ser un tester. En ese caso, tan sólo se puede esperar a que esta característica esté disponible para todos.

Así funciona el nuevo truco. WABetaInfo Omicrono

Al utilizar una función propia de la aplicación de mensajería, este truco es totalmente seguro de realizar. La nueva actualización de la beta de WhatsApp para Android, la versión 2.22.1.1, trae una característica relacionada con la eliminación de mensajes en grupos cuando se es administrador.

En la actualidad WhatsApp permite a un usuario eliminar su mensaje en un chat individual o grupal siempre que se haga antes de que pasen 68 minutos desde el momento en el que se envía. El proceso de borrarlo es bastante simple, ya que basta con pulsar durante unos segundos dicho mensaje y luego tocar en el icono de la papelera. La última actualización de la versión beta revela los nuevos planes para esta función.

En esta ocasión, el nuevo truco permite eliminar los mensajes entrantes de cualquier usuario (incluidos los administradores) para todos los participantes de un grupo, siempre y cuando seas administrador del mismo; y con tan sólo pulsar en ellos. Una vez completada la acción, en ese momento aparecerá el siguiente texto: "Este mensaje ha sido eliminado por un administrador", sin llegar a decir qué persona fue quién borró el mensaje. El código fuente de la app revela que el límite de tiempo para borrarlos pasará a ser de 7 días y 8 minutos.

Mensajes no deseados

La nueva función de WhatsApp se encuentra disponible aún en su versión beta para dispositivos Android, pero se espera que llegue próximamente al resto de usuarios, incluidos los de iPhone. Una novedad con la que los administradores de los grupos podrán poner más orden en las conversaciones al poder eliminar aquellos mensajes no deseados o que no cumplan con las reglas o la temática del chat.

Por lo tanto, los administradores contarán ahora con el poder tanto de expulsar a un participante como de eliminar todos sus mensajes. En cuanto a la función de los grupos, también existe otro truco poco conocido, pero realmente interesante, que permite hacer que alguien no pueda escribir sin tener que expulsarlo.

