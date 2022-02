No, no hay triple check azul en WhatsApp: es un rumor sin fundamento

Un nuevo bulo está rondando las redes sociales de España, que habla sobre la llegada de un triple check azul a WhatsApp. Una información que ha sido difundida por varios medios en Internet, y sin una confirmación clara sobre sus fuentes. Lo cierto es que no: no habrá ningún tipo de check triple azul en WhatsApp, ya que este es un rumor falso.

En un principio, fueron ciertos medios concretos los que lanzaron la información explicando que este triple check serviría para 'cazar' pantallazos o capturas de pantalla en una conversación. Prácticamente todas estas publicaciones coincidían en que esta, más que una información confirmada, era un rumor sin una confirmación oficial por parte de Meta, la propietaria de Facebook.

La página web de referencia sobre rumores y actualizaciones de WhatsApp, WABetaInfo, ha sido la encargada de desmentir este rumor calificándolo de fake news. Una web que se caracteriza por ofrecer noticias actualizadas y verificadas sobre el desarrollo de las novedades que van llegando a la aplicación, y que ya desmintió dicho rumor el pasado mes de diciembre.

Es "fake news"

La declaración de WABetaInfo, proferida a través de su perfil en Twitter, es clara y tajante: "WhatsApp no está desarrollando un tercer check azul para detectar capturas de pantalla: son fake news", reza el mensaje. Si bien es cierto que dicha confirmación se produjo el pasado mes de diciembre, WABetaInfo tiene información prácticamente de primera mano sobre el desarrollo de WhatsApp, por lo que desmiente de forma clara el desarrollo de esta función.

Por si fuera poco, ni la compañía detrás de WhatsApp, Meta ni su propio responsable, Will Cathcart, han confirmado en ningún momento este rumor. Por ende, queda claro que esta información no ha sido más que un rumor infundado que se ha viralizado rápidamente en las redes sociales.

Acabo de enterarme que WhatsApp va a incluir un triple check para avisar que hemos hecho un pantallazo de la conversación.



Tú qué quieres, WhatsApp? Jodernos las conversaciones con nuestras amigas?

Cómo les preguntamos “qué respondo,tía?

No tenéis corazón. Ni cabeza. — ANA MILÁN (@_ANAMILAN_) February 16, 2022

Tanto es así, que algunos usuarios con una gran repercusión en redes sociales han dado eco a este bulo. Es el ejemplo de la popular actriz Ana Milán, que ha hablado en su perfil de Twitter sobre este rumor, haciendo mofa sobre la problemática que generaría la implementación de este hipotético triple check azul.

Entonces ¿podría llegar este hipotético triple check azul incluso aunque por el momento no sea más que un rumor? No es descartable que después del revuelo generado se pueda añadir lo que sea a WhatsApp, pero de momento no está en desarrollo y mucho menos en una implementación cercana. Por lo que no se le espera ni a corto ni a medio plazo.

También te puede interesar...

Sigue los temas que te interesan