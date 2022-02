El truco de WhatsApp para saber a qué hora exacta han leído tus mensajes

WhatsApp es la aplicación de mensajería estrella en España, pero todavía tiene un camino por recorrer para ser igual de completa que su competencia. Para ello, la herramienta acostumbra a lanzar actualizaciones constantes, pero lo cierto es que son los trucos los que realmente consiguen sacarle el máximo partido, como aquel para cotillear el nombre con el que te tienen guardado u otro para descubrir la ubicación de un contacto sin que lo sepa. Incluso se puede saber la hora exacta en la que leen tus mensajes.

Uno de los trucos más antiguos de WhatsApp, y que no todo el mundo utiliza, es el de averiguar la hora en la que otra persona ha leído tus mensajes. La aplicación de mensajería cuenta con una función que permite confirmar la lectura de lo que se envía en una conversación, ya sea texto, imagen o vídeo: el doble tick azul. Un chivato que a no todos los usuarios les convence, pero que es realmente útil para saber si te están ignorando o no.

Partiendo de esa base, la aplicación de mensajería también permite conocer la hora exacta en la que un contacto ha leído tus mensajes. Un atajo que, a diferencia de otros, es totalmente seguro ya que utiliza una de las funciones nativas de WhatsApp; por lo tanto, está disponible tanto en dispositivos Android como en iPhone. A continuación, explicamos los pasos que debes seguir para conocer esa información.

¿Cómo funciona?

Antes de comenzar a explicar cómo utilizar este truco, cabe señalar que es importante asegurarse que la otra persona tiene activada la confirmación de lectura, ya que en caso contrario el atajo no funcionará. Para saber si está operativo, basta con enviar un mensaje y ver si aparece el doble check de color azul. Una característica que tú también deberás tener encendida.

Confirmación de lectura en WhatsApp. N.C. Omicrono

En cada mensaje que se envía en WhatsApp existe la posibilidad de ver una determinada información, entre la que se encuentra la hora exacta de lectura. Para realizar este truco hay que entrar en la conversación con aquella persona que se quiera averiguar si te ignora o no y pulsar de forma prolongada sobre el mensaje concreto que has enviado y del que quieres conocer este detalle.

Una vez que está seleccionado el mensaje, en iPhone se abrirá automáticamente un pequeño menú vertical en el que se encuentra la casilla 'Info.', en la que habrá que pulsar. En el caso de los dispositivos Android hay que esperar a que el mensaje torne a un halo azul y seleccionar 'Info' -un icono de un círculo con una 'i' dentro- entre las opciones que aparecerán en la parte superior del chat.

Información de los mensajes en WhatsApp. N.C. Omicrono

En ese momento WhatsApp muestra otra interfaz en la que detalla tanto la hora en la que la otra persona ha recibido el mensaje como el momento exacto en el que lo ha leído o visto. En el caso de las notas de voz, también existe la posibilidad de saber cuándo lo han reproducido. De esta manera, siempre podrás saber si alguien te está ignorando o si simplemente aún no ha recibido tu mensaje.

Confirmación de lectura

Hay que tener en cuenta que existen diferentes motivos por los que no puedes ver si la otra persona tiene activado el doble tic azul. El primero de ellos es, lógicamente, que tenga desactivada esta función; pero también puede deberse a que te haya bloqueado, que el teléfono del destinatario esté apagado, que no tenga conexión a internet o que simplemente no haya abierto aún la conversación.

En el caso de que no esté activada la confirmación de lectura, este truco no funcionará; excepto en los grupos. Por lo tanto, si no tienes habilitada esta función siempre puedes acudir a la configuración de 'WhatsApp', pulsar en 'Cuenta' y después en 'Privacidad'; y ahí tendrás la opción de volver a encender esta característica o, en el caso contrario, desactivarla.

