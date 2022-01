El truco de WhatsApp para cotillear la ubicación de un contacto sin que lo sepa

España es uno de los países en los que más se utiliza WhatsApp, aplicación que prepara una serie de novedades para este año y que tiene en la posibilidad de compartir la ubicación una de sus funciones más populares. Para ello basta con pulsar un botón específico dentro de un chat, aunque siempre se puede saltar ese paso: hay un truco para cotillear dónde se encuentra un contacto sin que lo sepa.

WhatsApp permite compartir la ubicación con un contacto de dos formas distintas, aunque el proceso es bastante similar. En ambos casos hay que abrir una conversación y presionar en el icono del clip en Android o el botón '+' en iPhone. En ese momento saltará un menú con las dos opciones: "enviar mi ubicación real" o "ubicación en tiempo real", y en ese caso decidir si hacerlo durante 15 minutos, 1 u 8 horas.

Para conocer dónde se encuentra un contacto, por defecto hay que solicitarle que comparta su ubicación. Sin embargo, existe un truco que omite ese paso y que permite saber dónde se ubica sin que esa persona se entere. Un atajo que está pensado para utilizarse para saber el lugar en el que está un ser querido en situaciones de emergencia y no para hacer daño a otros.

¿Cómo funciona?

El funcionamiento de este truco es sencillo, aunque cuenta con varios requisitos. El primero de ellos y el más importante, ya que sin ello no funcionaría, es tener en activo WhatsApp Web, la versión de escritorio de la app, tanto tú como la otra persona. El segundo, utilizar un ordenador con sistema operativo Windows 11, o 10 si aún no los has actualizado.

Ubicación en WhatsApp. Alex Branco Omicrono

Para saber la ubicación de una persona sin que se entere hay que abrir WhatsApp Web en el ordenador, cerrar las demás pestañas de segundo plano y entrar en la última conversación que tuviste con la persona que quieres localizar. Tras ello, hay que pulsar las teclas Control + Alt + Supr para abrir el 'administrador de tareas de Windows' y, después, en Win + R para abrir la función de 'ejecutar el sistema operativo'.

Llegados a este punto, es momento de escribir 'cmd' y pulsar la tecla Enter. En ese momento aparecerá un símbolo del sistema en el que hay que escribir 'netstat-an'. Tras volver a pulsar en la tecla Enter automáticamente te aparecerá la dirección IP de la otra persona, que deberás introducir en esta página. Una vez completado, recibirás la ubicación aproximada en la que se encuentra esa persona.

El truco se debe usar en caso de emergencia.

Un truco que puede que en un futuro no esté disponible, ya que WhatsApp podría solucionar esta brecha de seguridad. Si eso sucede, también se podría conocer la ubicación de un usuario recurriendo a webs de terceros, aunque es menos aconsejable. Eso sí, no existe una forma de saber la ubicación en tiempo real de un contacto sin que éste te lo mande, por lo que para estos casos solamente se puede esperar a que la comparta contigo.

Para emergencias

A la hora de realizar este truco hay que tener claro que la ubicación que se obtiene no está en tiempo real, sino que es aproximada. Además, solamente se debe utilizar en casos de emergencia, en los que necesitas saber si una persona o ser querido que no responde a tus mensajes o llamadas está bien.

Por lo tanto, nunca se debe usar para hacer daño a nadie, ni para fines poco éticos, ya que esto implicaría violar la privacidad de una persona, lo que más adelante puede suponer un grave problema.

