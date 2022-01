Baby Shark hace historia en YouTube: primer vídeo en pasar 10.000 millones de visualizaciones

Si usted es padre o madre con un hijo de corta edad seguro que Baby Shark ha sonado en su casa. Este éxito de Pinkfong se ha convertido en un auténtico himno en millones de hogares de España y de todo el mundo, tanto que se ha convertido en la primera canción en la historia de YouTube en romper la barrera de las 10.000 millones de visualizaciones. Un récord sin precedentes.

El vídeo, superó las más de 7.000 millones de visualizaciones de Despacito en noviembre de 2020, con lo que en poco más de un año ha logrado sumar más de 3.000 millones de visualizaciones, un hito que destaca el papel de YouTube como plataforma de suministro de contenido para menores.

Baby Shark Dance, como así se llama el vídeo más visto de la historia de YouTube, fue subido en 2016 a la plataforma por parte de la compañía de vídeos educativos surcoreana Pinkfong. Empresa que se ha convertido en un auténtico gigante de la comunicación infantil debido al éxito de la canción y que le ha llevado a cerrar acuerdos con otras grandes empresas de entretenimiento como Nickelodeon, así como a lanzar merchandising, videojuegos e incluso NFTs.

Pinkfong Baby Shark - Kids' Songs & Stories, como se llama el canal al que pertenece la canción, cuenta con 54,8 millones de suscriptores y una terna de vídeos que también amasan millones de reproducciones. Así pues, se pueden encontrar Monkey banana - baby monkey con 953 millones de visualizaciones, Baby Shark dance with song puppets (834 millones), Baby Shark with Luis Fonsi (703 millones), Monkey banana dance (393 millones) o Thank you heroes (387 millones). Esta última canción está dedicada al personal sanitario que ha trabajado durante la pandemia. Y es que la compañía es consciente de su papel e influencia social y también se sumó a combatir el virus con vídeos educativos que invitaban a los niños al lavado frecuente de manos.

Baby Shark Dance - Pinkfong

Más allá de lo pegajosa de la canción y, el seguimiento que hacen de ella los más pequeños de la casa, la canción también se hizo viral con #BabySharkChallenge un reto en redes sociales que llamaba a imitar la coreografía del vídeo y que triunfó en todo el mundo. Tanto que le hizo estar más de 20 semanas seguidas entre los temas más escuchados del BillBoard Hot 100 y le hizo ganar un disco de diamante.

De este modo Baby Shark se ha convertido por méritos propios en historia de YouTube. Tanto es así que esta semana su canal de contenido en castellano, Pinkfong en español - Canciones Infantiles, ha recibido esta semana el reconocimiento de la plataforma por haber superado los 10 millones de suscriptores.

Tras Baby Shark Dance, los vídeos más vistos en YouTube son Despacito de Luis Fonsi (7.700 millones), Johny Johny Yes Papa de LooLoo Kids (6.100 millones), Shape of you de Ed Sheeran (5.800 millones) y See You Again de Wiz Khalifa (5.300 millones). Más atrás se ha quedado Gangnam Style de PSY que, tras ser el primer vídeo en la historia de YouTube en pasar las 1.000 millones de reproducciones, alcanza los 4.300 millones de visualizaciones.

