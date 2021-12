Maite Gómez: "YouTube sigue creciendo a pesar de que algunos creadores se hayan pasado a Twitch"

YouTube, que tiene a la mansión de Ibai Llanos como el vídeo más visto de 2021, ha presentado un informe elaborado por Oxford Economics que revela que la plataforma se ha convertido en un motor de crecimiento para el sector creativo en España. En dicho documento se destaca que la compañía ha contribuido con 313 millones de euros a la economía española y que aportó 21.000 puestos de trabajo en el último año.

El informe también detalla que más del 90% de los usuarios utilizan YouTube para obtener información y adquirir conocimientos, y que dos de cada tres padres consideraron a la plataforma una gran ayuda para sus hijos durante la pandemia por la Covid-19. Además, los youtubers españoles, que contarán con un sindicato de la mano de UGT, han podido acceder a una audiencia global de más de 2.000 millones de personas.

En EL ESPAÑOL - Omicrono hablamos con Maite Gómez Fraile, directora de YouTube para España y Portugal, sobre dicho informe y la situación de la compañía en nuestro país, de la competencia con Twitch y de algunos movimientos de la plataforma, como la polémica con el botón de 'no me gusta' o cómo paga a los creadores de contenido.

¿Cómo es la situación actual de YouTube en España? ¿Cómo ha ayudado la empresa al país?

La situación es buenísima y de hecho los datos eso es lo que nos dice, a nivel de impacto económico y de generación de empleo. Es la primera vez que Oxford Economics realiza este estudio, por lo cual no tenemos un comparativo de cómo evoluciona, pero contamos con datos históricos que complementan el informe.

Por ejemplo, en España hay más de 5.500 canales con más de 100.000 suscriptores (que para nosotros es una métrica importante), lo que supone un 20% más en comparación con el año pasado. En cuanto a los streamings en directo, que es una parte pequeña e importante de la plataforma, el último año creció un 45%.

YouTube. Omicrono

Es decir, YouTube es una plataforma grande que sigue creciendo de forma muy importante. En 2007 se presentó por primera vez el programa de partners de YouTube que buscaba encontrar una forma de monetizar y remunerar el trabajo de los creadores en la plataforma; que es un modelo extraordinariamente sencillo: compartir todos los ingresos que genera la publicidad con el creador de contenido sobre el que ha ido esa publicidad.

La publicidad no la inventamos nosotros, pero esta forma de monetizar contenido producido por los usuarios ha ido generando a lo largo de los años un ecosistema de creación de contenido que tiene un impacto cultural y económico muy importante. Sin embargo, aún hoy nos encontramos en España y en muchas partes gente que se piensa que éstos son unos chavales o aficionados haciendo el cabra en su habitación y que nadie sabe muy bien cómo ganan dinero.

Por eso solicitamos este informe, para que midieran todo esto desde un punto de vista más macro y no desde nuestros datos, porque aquí hay una industria nueva floreciente que está creando riqueza cultural y económica, y empleo.

Teniendo en cuenta que algunos de los principales creadores de contenido son españoles, ¿qué importancia tiene España para YouTube?

La importancia de España para YouTube es enorme y hay una razón fundamental: hablamos español. Se trata del segundo idioma más hablado del mundo y el segundo más utilizado en Internet, después del inglés. Esto hace que los creadores de contenido, por operar en una plataforma global como la nuestra, tengan acceso a una audiencia de 500 millones de personas y no sólo de 47 millones que hay en España.

Una audiencia en la que el contenido made in Spain es especialmente valorado. Hay un dato que incluye el informe que es que de todo el tiempo de visionado generado por los creadores españoles más del 75% se da fuera de España, y por tanto de los ingresos porque van en correlación muy directa.

Con lo cual, España para YouTube es mucho más que España, porque es un polo de creación de contenido en español, que es un idioma muy relevante en todo el mundo, como en Estados Unidos, no sólo en latinoamérica.

Desde el punto de vista de España, YouTube es una palanca de exportación de talento porque permite que el talento creativo español de alguna forma cruce nuestras fronteras y genere ingresos fuera de nuestro país.

Una de las principales dudas que tienen los usuarios es el tema del dinero. Siempre se ha hecho la cuenta de la lechera de por determinado número de visitas se obtiene 1 euro. ¿Cómo ayuda en realidad YouTube, en cuanto a monetización, a los creadores de contenido españoles?

La forma más importante es a través de compartir los ingresos generados por la publicidad. Imagina que creas un canal de YouTube de un determinado tema, que es extremadamente fácil ya que sólo necesitas una cuenta de Gmail, y empiezas a hacer vídeos. Después comienzas a tener visualizaciones y suscriptores en tu canal. En el momento en el que consigues 1.000 suscriptores y 4.000 horas de visionado, que es bastante razonable, puedes formar parte del programa de partners de YouTube.

YouTube en un Apple Macbook.

En ese momento puedes empezar a monetizar tu contenido. ¿Qué significa esto? Que nosotros comenzamos a colocar publicidad en tu contenido y del dinero generado por esa publicidad se va a medias, aunque el creador se lleva un poquito más. La otra cuestión es cómo coloca YouTube publicidad en esos vídeos. El equipo de ventas de Google contacta con anunciantes que están interesados en anuncios a la audiencia que hay detrás de los vídeos de tu canal. Eso sí, hay audiencias más cotizadas por los anunciantes y otras menos cotizadas.

El mercado de la publicidad funciona así en televisión y en cualquier otro sitio: se paga más en función de las audiencias que hay detrás. Entonces, dependiendo de las audiencias que consiga un canal tendrá publicidad de anunciantes interesados en contarles algo a esa audiencia y empieza a ganar dinero desde el primer momento. No existe eso de que a tantas visitas se paga cierta cantidad, porque dependerá de la audiencia. Hay audiencias que se pagan mejor que otras y no hay una cifra realmente de a cuánto se paga una visualización.

Esta es la principal forma que tienen los creadores de contenido de conseguir dinero, pero hay otras que hemos ido introduciendo a lo largo de los años. Desde hace poco existe la posibilidad de que el usuario pueda pagar por un YouTube sin publicidad. Si una persona paga YouTube Premium y ve un vídeo de un determinado canal, un porcentaje de lo que ese usuario paga a la plataforma, como ha visto ese contenido, irá también para ese creador. También están las membresías al canal, pero el grueso sigue siendo la publicidad.

El informe refleja la contribución para dar a conocer la marca España y con los creadores de contenido españoles. Sin embargo, muchos de los grandes, como ElRubius o Willyrex,… se han mudado a Andorra, generando incluso una "mala opinión" en los usuarios. ¿Afecta a la empresa este tipo de movimientos? ¿Se les incluye a ellos también en los datos del informe?

Nosotros no somos empleadores de los creadores. Ellos tienen un contrato con nosotros dentro de YouTube partners y son completamente independientes de la plataforma. Cada uno toma la decisión de asentarse y de vivir donde considere, por lo que no podemos tener una opinión sobre eso. Es su decisión.

Si están incluidos en el informe, habría que preguntarles a Oxford Economics porque la metodología que han utilizado para medir todo esto son varias encuestas a dos mil y pico usuarios, a más de 500 creadores y otras tantas a negocios. Han cogido una muestra representativa de todos los miles y miles de creadores que hay en España, que son muchísimos, y los que viven en Andorra al final son pocos.

Desde hace muchos años YouTube se ha utilizado para ver tutoriales para aprender a hacer cosas nuevas, ¿han notado un aumento de este tipo de contenidos durante la pandemia? ¿Qué contenidos se consumen más ahora?

Si hay una palabra que defina a YouTube es 'diversidad'. El usuario puede encontrar desde vídeos de gaming a otros para hacer ejercicio en casa, de aprendizaje, de entretenimiento, de niños, de belleza... La vertical más grande en la plataforma ahora mismo es la música (es uno de los grandes pilares de YouTube); videojuegos también son muy importantes y todo lo que tiene que ver con aprendizaje es gigantesco.

En la vertical de aprendizaje intentamos meter todo, como David Calle que resaltamos también en el informe. Es un ingeniero que tenía una academia de matemáticas y física para ayudar después del cole, que en la época dura de la crisis perdió muchos alumnos y se dedicó a hacer vídeos de YouTube para que los alumnos que tenía pudieran ver las clases tantas veces les fuera necesario en sus casas. Hoy tiene un millón y medio de suscriptores y hay gente que dice que nadie tiene más aprobados de selectividad a sus espaldas que David.

Youtube. Adrián Raya Omicrono

También hay vídeos de aprendizaje de idiomas, para bailar... prácticamente de lo que quieras. Es una de las verticales más importantes y puede que de las más únicas de YouTube porque es como el gigantesco manual de instrucciones de la humanidad. Está todo metido ahí. Este tipo de vídeos no ha parado de crecer, aunque aumentó muchísimo durante la pandemia por la Covid-19; pero es que en ese momento creció todo de forma espectacular. Los ratios de crecimiento que veíamos en visualizaciones durante los meses duros del confinamiento eran de más de 50%.

Ahora que todos hemos vuelto más o menos a la 'normalidad', por llamarlo de alguna manera, los números se han mantenido. Con los datos que da ComScore de España, el último dato publicado es el de usuarios únicos en el mes de septiembre y son 34,5 millones de usuarios únicos mensuales de la plataforma. Es decir, el confinamiento nos supuso un acelerón y esos niveles se han mantenido.

Esto también se ve en los minutos de consumo, que es otro dato que da ComScore y es más visual. Antes del confinamiento andábamos entre los 20-30 minutos de media por español, mientras que en los momentos duros del confinamiento subió a los 36-37 y el último dato que tenemos es que seguimos en esas cifras.

Muchos youtubers conocidos, como AuronPlay, se han "mudado" a Twitch. ¿Cómo les afecta este tipo de movimientos? ¿Cómo ven la competencia con Twitch?

La competencia es buena y nos hace mejores a todos. Es verdad que hay grandes creadores que ahora mismo están o dedicando más tiempo a Twitch o de forma exclusiva o compatibilizándolo. Realmente, para nosotros es sano. En el fondo esto demuestra la madurez de todo el ecosistema y la potencia que tiene.

Es decir, te he estado contando datos tan positivos de YouTube de cómo crecemos y cómo seguimos creciendo a pesar de que algunos creadores se hayan pasado a Twitch, eso es bueno y demuestra un ecosistema sano en el que hay creadores que se mueven. De hecho, la gran mayoría de ellos compatibilizan plataformas, ya que en cualquier vídeo de YouTube que veas acaban poniendo sus diferentes redes sociales.

Twitch es streaming en directo y fundamentalmente gaming, por lo que están en un nicho muy concreto; mientras que YouTube es un ecosistema más amplio. Que haya creadores que vayan y vengan o que compatibilicen es bueno para todos y nos hace mejores, esforzarnos e innovar más. Al fin y al cabo demuestra que el mundo del contenido audiovisual en Internet es floreciente porque el usuario quiere que sea así, ya que cada vez hay más gente consumiendo y viendo este tipo de contenido.

Es normal que haya otras plataformas. En YouTube vivimos la competencia con Twitch con normalidad y es bueno que convivamos entre todos. Al final ofrece más riqueza, variación y oportunidades tanto a creadores como a usuarios.

Teniendo en cuenta que los principales eventos se transmiten en esa plataforma, ¿tiene YouTube algún plan para volver a fomentar la creación de contenido propio al nivel que consigue Twitch?

En YouTube hemos tenido directos desde hace muchos años y seguimos teniéndolos, y para nosotros es una parte de toda nuestra oferta. Creemos que los directos tienen su espacio, su público, su momento y su razón de ser.

Sí que es un formato en el que creemos y, de hecho, acabamos de anunciar algunas novedades de producto que van a venir en el lado del live streaming en los próximos meses y que responden un poco a algunas peticiones que teníamos de usuarios y creadores.

Claro que vamos a apostar por ellos, pero nosotros somos contenidos en directo y muchas otras cosas. Esa vocación de dar una voz a todo el mundo y de ofrecerles una oportunidad de expresarse están en el propio ADN de la plataforma. Apostaremos por los directos y por todo lo demás también.

La ocultación de los 'no me gusta' ha provocado división entre los creadores. ¿Qué tiene que decir YouTube a aquellos que creen que se está ocultando información?

Quitar el contador de los 'no me gusta' (el botón sigue existiendo) ha sido una decisión muy difícil y sobre la que hemos discutido muchísimo. Entendíamos que se podría interpretar como que se está siendo infiel a la propia esencia de la plataforma e incluso se podría decir que va contra la libertad de expresión.

Botón de 'No me gusta' en YouTube. Manuel Fernández Omicrono

¿Por qué lo hemos hecho? Algo que nos preocupa muchísimo es el discurso del odio y el acoso en Internet. Creemos que ahí tenemos una responsabilidad como plataforma de intentar establecer algunos límites, respetando la libertad de expresión.

Para esta decisión nos dejamos aconsejar por expertos que saben más que nosotros y nos apuntaban siempre al contador de 'no me gusta' como algo que se estaba usando como herramienta de acoso con algunos creadores. Al final teníamos que tomar esa decisión de dónde está el límite de la libertad de expresión y el respeto a los creadores.

Finalmente, decidimos ocultarlo y entendemos que sea controvertida, pero creíamos que nuestra responsabilidad por un Internet más relajado y sereno, y menos agresivo, en este caso merecía la pena.

El informe indica que YouTube es una plataforma para los emprendedores, ¿en qué sentido?

Al final los creadores son emprendedores. Son gente que ha empezado con una cámara en su habitación haciendo vídeos y que han conseguido no sólo vivir de ello, sino montar empresas que en muchos casos, como el de Mikecrack que resaltamos en el informe, emplean a 20 personas a tiempo completo de forma directa.

Eso es una pequeña, más bien mediana, empresa en términos de la economía española, y eso nace de la capacidad de emprender del creador de contenido. No encontramos mejor forma de llamarlos que emprendedores creativos. En base a la creatividad y a la creación de contenidos están generando empleo y pequeñas empresas.

YouTube en un ordenador. NordWood Themes en Unsplash Omicrono

¿Qué consejos daría YouTube a una persona que quiera dedicarse a crear contenido en la plataforma?

Sería diferente si hablamos de un niño o de un adulto. En el primero de los casos les diría que YouTube es un entretenimiento magnífico, que hay ciertas normas, pero que no piensen en ello como una profesión. Que se dediquen a estudiar, a formarse y a aprender y que utilicen YouTube si realmente tienen esa inquietud creativa y de comunicar, pero que lo usen como una afición, que les divierta y aprendan con ello.

Si suena la flauta y en el futuro pueden llegar a vivir de ello, fenomenal, pero que no sea su objetivo. Realmente los casos exitosos han comenzado como un hobby y obsesionarse no es bueno, porque no todos consiguen llegar a tener éxito. Es como los futbolistas, jugadores buenos y que viven de ello hay muy pocos. Al final es sentido común.

En el caso de un adulto le diría que si tiene una pasión por comunicar o por un tema específico que sea él mismo y ponga lo mejor de él en cada uno de sus vídeos. Si realmente en sus vídeos cuenta algo de interés y los hace con pasión y con cariño, siendo uno mismo, la audiencia termina llegando.

