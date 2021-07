YouTube sigue los pasos de Twitch con este nuevo sistema de donaciones

Hace tiempo que YouTube busca formas de competir con las nuevas plataformas de streaming. Algunas como Twitch le están ganando terreno en muchos países, incluida España, gracias a su sistema de contenidos en directo y que cosiguen crear una relación más directa entre creadores y público. Ahora Youtube pretende hacer lo mismo con la función "Super Gracias".

YouTube se ha convertido en un gigante que necesita reinventar parte de su negocio si no quiere quedarse atrás. Los creadores o youtubers se enfrentan con el algoritmo de Google para no perder visualizaciones, mientras buscan opciones externas para remunerar su trabajo. Una lucha que en otro servicios como Twitch no está tan presente.

La nueva función de "Super Gracias" podría solventar esta brecha, permitiendo a los seguidores donar pequeñas cantidades de dinero a sus creadores favoritos. Una explosión con globos celebra la donación y enmarca el gesto en los comentarios debajo del video, para que el creador sepa a quién agradecérselo.

De 2 a 50 dólares

Los "Super Gracias" estaban hasta ahora en fase de prueba, pero Google ha confirmado en un comunicado que la novedad estará disponible en 68 países para que un gran número de creadores empiece a beneficiarse de ella. Para finales de año, se implementará en su Programa de Socios donde los youtubers pueden activarlo en su canal.

Junto a los botones de Likes y Compartir se colocará un corazón con el signo del dólar y la palabra Thanks (Gracias en inglés). Tras realizar el pago, para los usuarios premium será un proceso sencillo al tener ya indicada una tarjeta de crédito, se genera un filtro de globos y un comentario destacado en lo alto del muro donde todos pueden ver la generosidad del gesto y la cantidad que va de 2 a 50 dólares.

Al igual que ocurre en otras plataformas un porcentaje del dinero donado va para YouTube y el resto es para el creador. De momento YouTube ha fijado un porcentaje del 30%.

Los "Super Gracias" heredan el espíritu de botones como el "Super Chat" o los "Super Stickers", otras formas con las que YouTube trata desde hace varios años de ayudar a sus creadores de contenido.

Servicios de terceros

El objetivo principal de YouTube, además de ayudar económicamente a quienes proveen con videos interesantes su servicio, es concentrar todas las opciones de negocio dentro de su plataforma. Hasta ahora y mientras esas pequeñas donaciones no se popularicen, los creadores recurren a aplicaciones y servicios ajenos al gigante de internet para ganar dinero.

Opciones como Patreon o Twitch son las más populares para que los youtubers reciban incentivos monetarios de sus fans y así conseguir un sustento para seguir creando. Streamers como Ibai Llanos han generado su fortuna de esta manera, aunque la mayoría no llegan a cifras tan altas.

