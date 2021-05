YouTube podrá poner anuncios en tus vídeos y no cobrarás por ello

YouTube se enfrenta a una futura nueva polémica gracias a la aplicación de una serie de nuevos Términos y Condiciones que entrarán en vigor en la plataforma, incluyendo a YouTube España. Estos nuevos Términos de servicio entrarán en vigor el día 1 de junio de este año, y tendrán cambios significativos en la monetización y en la reproducción de anuncios en YouTube.

Leyendo estos nuevos cambios, el más significativo sin duda es el que permite a YouTube reproducir publicidad en canales pequeños sin el consentimiento de dichos canales, y además, sin que estos reciban ningún tipo de moderación. Lo establece como un "derecho" de la plataforma.

Unos cambios que, además de afectar a canales más pequeños, también tiene pequeños toques de atención para los más grandes, cambiando la forma en la que los canales de alto calado reciben ingresos por parte del Programa para Partners de YouTube.

Anuncios quieras o no

Si vamos a la página de Términos y Condiciones de Servicio de YouTube, veremos que la plataforma ha incluido un aviso sobre que el 1 de junio se aplicarán nuevos cambios. El más llamativo reza así:

"Derecho a monetizar: Concedes a YouTube el derecho a monetizar tu Contenido en el Servicio. Dicha monetización puede incluir la aparición de anuncios en el Contenido o junto a él, o bien el cobro de una tarifa a los usuarios para acceder al Contenido. Este Contrato no te da derecho a ningún pago".

Es decir, que quiera el youtuber o no, la plataforma de Google pondrá anuncios en sus vídeos (siempre y cuando estos no violen las políticas de servicio de YouTube como mostrar drogas, palabras malsonantes, etcétera). Esto aumentará la cantidad de anuncios que veremos en YouTube y además los creadores de contenido de dichos canales no verán ningún tipo de monetización por parte de esta medida.

Esto no quita que estos canales puedan suscribirse al Programa de Partners de YouTube y conseguir remuneración por el contenido publicado. Pero si Google decide poner anuncios en sus vídeos sin que ellos quieran, se mostrarán y el creador de contenido no podrá hacer nada al respecto.

Regalías e impuestos

Otro cambio que incluye dicha actualización de Términos y Condiciones de Servicio de YouTube se refiere a los canales grandes. "A partir del 1 de junio del 2021, cualquier pago que pudieras tener derecho de recibir por parte de YouTube según cualquier otro contrato entre tú y YouTube […] se considerarán regalías. Si lo exige la ley, Google retendrá los impuestos correspondientes a esos pagos".

Este cambio afectará a todos los canales que reciban ingresos por parte de YouTube, ya sea por el Programa de Partners o de la membresía premium en dichos canales mediante el botón 'Unirse'.

