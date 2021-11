YouTube dejará de mostrar el 'Me Gusta' en sus vídeos

Botón de 'No me gusta' Manuel Fernández Omicrono

No es un misterio que YouTube ha estado repleta de polémicas en los últimos años, sobre todo referente a la toxicidad. El mejor ejemplo fueron los Rewinds, unos vídeos especiales que conmemoraban el año de la plataforma con influencers de todo tipo y que se llevaron el mayor número de 'No me gusta' de la web. Ahora, esto va a desaparecer.

YouTube ha anunciado que a partir de ahora dejará de mostrar la cantidad de 'No me gusta' de los vídeos. Hay que aclarar que el botón no desaparecerá, y que los usuarios podrán seguir dando 'No me gusta' a los vídeos que, valga la redundancia, no les gusten.

No obstante, YouTube ha tomado esta decisión de ocultar la cifra de dislikes debido a los problemas de toxicidad que, a parecer de la plataforma, han estado teniendo lugar en los últimos años.

Adiós a los 'No me gusta'

Según afirma Google en su Blog Oficial, esta decisión proviene del experimento que ya llevaron a cabo hace pocos meses, en los que probaron a ocultar los 'No me gusta' apra comprobar qué cambios provocaban en los usuarios. Determinaron que se usaba menos el botón para aumentar de forma deliberada el número de dislikes de un vídeo.

Botones de 'Me gusta' y 'No me gusta' Manuel Fernández Omicrono

A ojos de YouTube, esto significa que hay menos intención por parte de los usuarios de querer atacar a un creador mediante el botón de 'No me gusta', una tendencia que ha llegado a afectar incluso a la propia YouTube. Esto ha provocado que el número de 'No me gusta' de los vídeos desaparezca por completo, y el cambio comenzará a implementarse a partir de hoy mismo.

Los creadores de contenido podrán seguir consultando el número de 'No me gusta' de sus vídeos y el botón no desaparecerá para nadie. Esto, según YouTube, debería favorecer incluso que los usuarios consuman más vídeos, ya que en muchas ocasiones estos usaban dicha cifra para determinar si ver o no un vídeo. Por otra parte, se debería reducir la toxicidad del sitio al 'acabar' con los ataques organizados de grupos de usuarios a algunos creadores de contenido.

Vídeo de YouTube Manuel Fernández Omicrono

El cambio se implementará desde hoy mismo y será totalmente gradual, por lo que puede que algunos usuarios no lo verán aplicarse hasta dentro de unas horas o días. Habrá que ver qué efecto tiene este cambio en la plataforma a largo plazo.

