YouTube permitirá continuar viendo los vídeos que dejamos a medias en otro dispositivo

YouTube continúa renovando su versión web, hace unas semanas liberaba la descarga de videos, una función muy esperada. Ahora llega Continuar viendo, herramienta con la que usuarios de España y el resto del mundo podrán pasar más fácilmente de un dispositivo a otro.

No todos los videos están pensados para verse en las pantallas de los móviles, algunas veces merece la pena verlos en monitores más grandes como el ordenador. En este caso, YouTube quiere facilitar el salto de un dispositivo a otro.

De momento, la función de Continuar viendo solo aparece en la versión web de la plataforma y no en la aplicación. Su uso es sencillo, cerrar en un dispositivo y abrir en el otro teniendo el último video que se estaba viendo a mano.

Del móvil a la web

Imagina que estás viendo un videoclip en YouTube con Android o iOS, desde la aplicación, pero decides cerrar la aplicación con el contenido a la mitad. Si después abres tu cuenta de YouTube en la versión web, por ejemplo, desde el ordenador, ese video aparece en una esquina para que sigas donde lo dejaste.

El minireproductor de la esquina muestra el mensaje de "Continuar viendo" y al hacer click encima se reproduce unos segundos antes de donde lo paraste. Así no es necesario buscar en el historial ese contenido para terminar de verlo.

YouTube se asegura así que sus usuarios saltan de un lado a otro sin perderse contenido. No obstante, la función que ha comenzado a desplegarse recientemente solo funciona en una dirección.

De las aplicaciones de Android, iOS o Android TV, queda registrado el último video que has dejado sin terminar y aparece para continuar viéndolo en la versión web. Esta función, de funcionar en todas las versiones, permitiría saltar de los móviles a las tablets y televisores y viceversa con mayor comodidad.

Disponibilidad

Según 9to5Google, la función de Continuar viendo se está desplegando poco a poco para todos los usuarios. No obstante, aún no aparece para todo el mundo. En las próximas semanas es posible que se integre en todos los navegadores.

No se requiere tener cuenta Premium ni ningún otro requisito, solo iniciar sesión en la misma cuenta para que el historial se sincronice y muestre el último video que se ha estado viendo. Si no aparece en la esquina, siempre se puede buscar manualmente en la Biblioteca y después en Historial, o guardarlo en Ver más tarde para no perderlo.

