Las Comunidades de WhatsApp, más cerca: así son los grupos de grupos que llegarán pronto

Hace ya bastantes meses que se supo en España sobre la existencia de las llamadas Comunidades en WhatsApp. Espacios en los que agregar grupos de todo tipo, consiguiendo que se formen grupos conformados por grupos. Una forma de gestionar, como dice su nombre, grandes comunidades de usuarios. Las últimas betas de WhatsApp cada vez hacen más menciones a esta función.

La última beta de WhatsApp, según WABetaInfo, muestra una página que referencia las principales funciones de Comunidades de WhatsApp. Esta oculta una pantalla de configuración que detalla brevemente estas novedades, explicando que servirá para "reunir grupos [...] para manejarlos en un único lugar".

Las Comunidades de WhatsApp, además, permitirán enviar "anuncios" de todo tipo a todos los miembros de estas comunidades, para así "mantenerlos actualizados" en todo lo que ocurra respecto a ellas. Una variante de las funciones de gestión de grupos que se pueden usar en otras plataformas, como Discord o Telegram.

Comunidades de WhatsApp

No se sabe específicamente cuándo llegarán las Comunidades. De hecho, esta beta solo trae referencias, y no se pueden probar aún. No obstante, la inclusión de esta pantalla tan clara implica que su desarrollo está muy avanzado. Ya se ha visto esta imagen tanto en las betas de Android como en las de iOS, aunque no se puede usar en ninguna de las dos.

WhatsApp. WABetaInfo Omicrono

Esta es la pantalla que aparecerá en las aplicaciones de WhatsApp de los usuarios que accedan a ella, ya sea cuando se lance en versión beta o se lance en versión estable. Da una idea más general de lo que serán estas Comunidades, ya que hasta ahora solo se tenían referencias en el código de las betas de WhatsApp. En esencia, serán grupos gigantescos de otros grupos, siguiendo en cierta manera el testigo de Reddit y su factor de funcionamiento.

Aunque el desarrollo esté bastante avanzado, no es un misterio el hecho de que las actualizaciones de WhatsApp tardan bastante en implementarse. Esto podría significar que aún puede tardar bastante en llegar esta nueva función a los smartphones de los usuarios de WhatsApp, especialmente con la llegada de las betas que la implementen de base. Habrá que estar atentos a estas futuras actualizaciones, que irán agregando nuevos detalles que desvelen como funcionarán estas Comunidades.

