El Wordle para los locos de la geografía: así es Worldle, que te reta a adivinar países

Sin duda alguna, uno de los grandes fenómenos de los últimos meses es el famoso juego Wordle. Un título sencillo de Internet que ha causado furor incluso en España, y que consiste en adivinar una palabra diaria usando otras palabras, todas de 5 letras y en 6 intentos. Evidentemente, han aparecido numerosísimas variantes de este juego, y una de las más interesantes es Worldle, su versión en la que tendrás que adivinar países.

Como podrás comprobar, el nombre es prácticamente igual, pasando de 'Wordle' a 'Worldle'. Este es un juego de palabras anglosajón, ya que Word significa palabra en inglés y World, mundo. Por ende, es una mezcla entre las dos palabras, haciendo alusión a World. Su planteamiento es prácticamente el mismo, solo que en vez de usar otras palabras, tendrás que basarte en distancias.

Y es que mientras que en el Wordle estándar tienes que adivinar palabras en base a otras palabras, aquí tendrás que basarte en kilómetros. Y es que si fallas el país, el juego te dirá en qué dirección tienes que ir para ir a ese país y a cuántos kilómetros te has quedado.

El Wordle para países

La clave de Wordle es que en 6 intentos, tienes que poner palabras de 5 letras y estas te dirán la respuesta. Las letras que salgan en verde indicarán que estas están bien posicionadas. Las letras en amarillo indicarán que estas están en la palabra, pero no bien ubicadas. Las grises son las letras descartadas. El Worldle se quita todo esto de encima.

Worldle, la variante del Wordle. Manuel Fernández Omicrono

Sobre los cuadros de opciones aparece la silueta de un país, al menos de su representación en un mapa político. Evidentemente es bastante complicado adivinar un país por sus fronteras políticas (salvo que seas un loco de la geografía), por lo que el juego te da las pistas en distancias. Un pequeño porcentaje te mostrará cuán cerca has estado.

Si pones el nombre de un país erróneo, te aparecerá un número en kilómetros y un icono que muestra la dirección en la que tienes que ir en un mapa para llegar allí. De esta forma, si no tienes claro el nombre del país, siempre puedes guiarte en función de un mapa. De hecho, el propio juego te da un enlace para mostrar el país en Google Maps.

Este juego solo tiene un impedimento: está totalmente en inglés. A diferencia del Wordle original, este no tiene una versión en español, y esto incluye a los países. Por ende, no vale poner los nombres de los países en castellano; tienes que ponerlos en idioma inglés. Si se te da bien esta lengua, entonces no habrá impedimentos. El juego es totalmente gratis, y como el Wordle original, su adivinanza es diaria.

