Instagram quiere que te tomes un respiro: la función ‘Take a break’ llega a España

En los últimos años, empresas como Google han fomentado iniciativas enmarcadas dentro de lo que se ha bautizado como bienestar digital o Digital Wellbeing. Estas iniciativas buscan que los usuarios tengan una relación más sana con la tecnología y evitar que las personas puedan llegar a sufrir problemas derivados de ella como adicción o agobio. Instagram acaba de aportar su propia alternativa en España con la llegada del Take a Break.

La red social ha anunciado que Take a Break llega a España. Esta es una función de Instagram que incluye otras medidas como Daily Limit para establecer límites de tiempo diarios y la capacidad de silenciar notificaciones que lleguen de la aplicación. Además, la propia Instagram lanzará avisos recomendando activar recordatorios para tomar descansos de la app.

La idea es simple: evitar que los jóvenes y los usuarios de Instagram pasen demasiado tiempo usando la app y que se establezcan descansos para no solo hacer un uso más comedido de la red social, sino alejarnos todavía más de las pantallas. Según Boris Radanović, del Safer Internet Centre de Reino Unido, quieren "alentar el uso saludable de las redes sociales".

Take a Break es un conjunto de herramientas pensadas para el bienestar digital de Instagram. Esta función se encargará de, por ejemplo, enviar recordatorios a los usuarios que lleven ya un tiempo prolongado haciendo uso de la aplicación, sugiriendo que pare de usar la app y que establezca recordatorios para realizar parones.

Estos recordatorios no se quedarán en simples notificaciones. Instagram asegura que también mostrarán "consejos respaldados por expertos" para reflexionar y reiniciar la relación que estos usuarios tienen con la aplicación. Take a Break además tiene un importante foco dentro del colectivo adolescente, y desde Instagram aseguran que más del 90% de los jóvenes adolescentes que usan Instagram tienen activo Take a Break.

Los usuarios podrán consultar en detalle el tiempo de uso de la aplicación y se podrán establecer recordatorios de descansos en intervalos específicos, como 10, 20 o 30 minutos. Estos aparecerán en la timeline de Instagram, y serán totalmente opcionales.

Take a Break llega hoy a Instagram y estará disponible para todos los usuarios de la plataforma, por lo que tendrás que estar atento para poder activarla en las próximas horas. Acuérdate de mantener actualizada la aplicación si no la tienes actualizada ya en tu dispositivo Android o iOS.

