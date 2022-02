Una nueva vida para tu viejo ordenador: así es el Chrome OS Flex de Google

Es muy común en España tener algún equipo informático antiguo, como un ordenador portátil o un Mac con varios años a sus espaldas. Debido a su antigüedad, estos no pueden aprovechar las bondades de los sistemas operativos actuales como Windows 11 o macOS Monterrey. Google quiere darles una segunda vida con Chrome OS Flex, el nuevo proyecto de Chrome OS.

Tal y como ha anunciado la propia Google, esta nueva variante del sistema operativo para Chromebooks de la compañía pretende servir para reaprovechar dispositivos antiguos que no puedan actualizarse a los nuevos sistemas operativos actuales. Es, a efectos prácticos, una versión modificada del sistema operativo de los Chromebooks, pero con algunas diferencias importantes.

El uso de Chrome OS Flex tiene muchas ventajas, de nuevo, para darle un nuevo uso a máquinas antiguas que no tengan ningún uso en la actualidad. Sin embargo, está repleto de limitaciones que harán que el uso de este sistema sea un poco más complicado de la cuenta, especialmente para los amantes de Chrome OS.

Chrome OS Flex

Pero ¿de dónde proviene Chrome OS Flex? Todo comienza con Neverware, una firma de software que se estaba encargando de desarrollar CloudReady, un proyecto de código libre que servía para, a efectos prácticos, hacer que ordenadores viejos que no pudieran ejecutar Chrome OS se convirtieran en Chromebooks de forma no oficial. En 2020, Google compró la empresa.

El desarrollo de CloudReady ha permitido a Google hacer lo que antes se hacía de forma no oficial: instalar Chrome OS en otros dispositivos, en este caso con Flex. Eso sí, hay que tener en cuenta que de ninguna forma se conseguirá la misma experiencia que con un Chromebook oficial.

Y es que Flex tiene muchas diferencias con Chrome OS estándar. Por ejemplo, este sistema no soportará aplicaciones Android, ni siquiera la GOogle Play Store. Google no promete que se obtenga el mismo rendimiento que en un Chromebook debido a que el sistema no puede controlar de forma completa el hardware, especialmente en dispositivos con hardware antiguo.

Tampoco será posible instalarlo en dispositivos ARM, y el sistema tampoco podrá ejecutar máquinas virtuales. Incluso el soporte de Linux podría cambiar dependiendo de en qué dispositivo se instale. Google ha habilitado una página de soporte de Chrome OS Flex que incluye una lista de dispositivos certificados para el uso de este sistema, así como una lista de aparatos que podrían tener "fallos menores" o "fallos mayores".

Aunque el desarrollo de CloudReady prometía la instalación de Chrome OS en dispositivos de más de una década de antigüedad, Google no puede garantizar una experiencia completa con Flex, ya sea por los problemas anteriormente comentados o por el simple hecho de que Flex está en sus fases iniciales de desarrollo, por lo que aún está en etapas de pruebas.

Si quieres probarlo, podrás hacerlo desde esta página web, pero te advertimos que EL ESPAÑOL - Omicrono no se responsabiliza de los daños o problemas que puedas causarle a tu equipo con la instalación de este software.

