Una segunda vida para tu ordenador viejo: nuevos usos sin tener que invertir mucho

Tener un ordenador sin uso guardado en un armario, aunque sea nuestro antiguo equipo, es desaprovechar unos recursos muy valiosos. Quien haya decidido cambiar de máquina recientemente seguro que se ha planteado cómo darle una nueva vida sin tener que invertir mucho tiempo o dinero.

Rocas informáticas que nos han acompañado durante muchas horas de trabajo y de ocio que se merecen una segunda oportunidad empleándolas en casa o llevándolas a un punto limpio. Si optamos por la primera opción, podemos rebuscar por los cajones en busca de periféricos anticuados y por los armarios tras la pista de un viejo monitor. Aunque no es requisito indispensable.

Antes de nada y si no es demasiado tarde: ¿De verdad necesitas un ordenador nuevo? Si tu dispositivo no es muy antiguo quizá una pequeña actualización de hardware instalando memoria RAM o cambiado un viejo disco duro HDD por un SDD mejoren notablemente el funcionamiento por muy poco dinero. Si ya hemos comprado uno o realmente el ordenador no da para más, aquí llegan algunos trucos para que no coja polvo en el trastero.

Almacén para tus fotos y archivos

Nuestros recuerdos más preciados pueden estar a buen recaudo dentro de nuestro viejo ordenador. Lo podemos utilizar como un respaldo en físico de las fotos que hemos ido haciendo durante toda nuestra vida y que, seguramente, ya se encuentran alojadas en algún servicio en la nube como Google Fotos.

google-fotos

Lo mismo con nuestros archivos o documentos. El ordenador suele ser la herramienta preferida para hacer gestiones y almacenar documentos importantes por encima del smartphone. El disco duro del ordenador viejo puede servir igualmente de repositorio de estos documentos al mismo tiempo que los almacenamos en Google Drive, iCloud o OneDrive.

Si somos usuarios más avanzados, podemos montarnos nuestro propio servidor de archivos en red, también llamado NAS. Existen herramientas que prácticamente hacen todo el trabajo por nosotros, pero requiere que el ordenador esté encendido todo el día si queremos disfrutar de una experiencia similar a una 'nube'.

¿No tienes smart TV?

Si nuestra televisión no es precisamente inteligente pero no nos queremos perder las series de moda o entretenernos con YouTube, podemos emplear el ordenador viejo. Con un teclado y ratón inalámbricos, una conexión a internet, otra a la televisión y el navegador del sistema operativo, tendremos acceso a casi todo.

Smart TV @jenskreuter en Unsplash

Salvo excepciones como Quibi, todas las plataformas como Netflix o las propias de las teleoperadoras no dependen exclusivamente de una aplicación y las podemos disfrutar desde un navegador. Estas webs no requieren de un hardware potente así que los ordenadores de los últimos 10 o 12 años servirán.

Servidor multimedia

Para este caso necesitamos de una televisión nativa inteligente o cualquiera de las soluciones complementarias como el Fire TV Stick de Amazon, box con Android TV o una consola. El segundo paso es instalar algún servicio de servidor multimedia tanto en la tele o el dispositivo asociado como en el ordenador viejo.

En el ordenador almacenaremos películas, series, documentales o cualquier otro contenido multimedia que queramos y lo conectaremos a la red WiFi o cable común. De esta forma el ordenador se convertirá en un servidor multimedia desde donde acceder a todo lo que allí tengamos guardado.

rasplex raspberry pi plex centro multimedia

Plex Media Player, una de las herramientas más famosas, cuenta también con aplicación para smartphones y tablets por lo que el ordenador viejo se puede convertir en el centro de todo el entretenimiento familiar. ¿Lo mejor? No necesita de un hardware avanzado para funcionar bien.

Máquina de arcade

Para los nostálgicos del lugar o para aquellos que se perdieron la época dorada de las máquinas de arcade, un ordenador antiguo puede ser el perfecto primer paso. Existe un auténtico mundo alrededor de la construcción artesanal de este tipo de máquinas de entretenimiento.

Cómo hacer una máquina arcade con un PC

Podemos encontrar software libre exclusivamente desarrollado para servir como emuladores de las principales máquinas y consolas: Nintendo 64, Atari, Amiga, Amstrad, Mega Drive... Son solo algunos ejemplos de lo que podemos jugar en el ordenador viejo instalando el sistema operativo basado en Linux Puppy Arcade.

En la línea y con unos requerimientos muy bajos, podemos instalar el clásico MAME con el que disfrutar de más de 6.400 juegos de la década de los 70, 80 y 90.

Instala otro sistema operativo

Es posible que nuestro viejo ordenador siga corriendo el sistema operativo con el que lo compramos. Windows 7 sigue estando presente en muchos ordenadores actualmente y no es el ejemplo perfecto de sistema operativo liviano.

chromebook linux

Podemos pensar en dar el salto a un nuevo SO más seguro y liviano. Nos podemos decantar por algunas distribuciones de Linux muy optimizadas y que serán perfectas para realizar tareas básicas como navegar u ofimática. Windows 10 también ha demostrado funcionar realmente bien en ordenadores más antiguos de los que pudiéramos pensar, aunque en este caso nos deberíamos plantear acompañarlo con un SSD.

Por una buena causa

Con la crisis sanitaria por coronavirus, proyectos e iniciativas como Folding@home están empleando la potencia sobrante de ordenadores de todo el mundo para realizar investigaciones científicas. La participación por parte del usuario es más bien pasiva. Tan solo requiere que nos instalemos un software en nuestro ordenador y lo dejemos corriendo el tiempo que queramos.

La potencia de nuestro viejo PC quizá no sea mucha pero si no lo vamos a emplear en otra cosa durante mucho tiempo podemos poner nuestro granito de arena.

El ordenador perfecto para tu hijo

Las tablets y los smartphones giran entorno a la vida de un niño desde que son prácticamente bebés. El entorno táctil es su preferido y la interfaces intuitivas de los sistemas operativos para estos dispositivos hacen que la curva de aprendizaje sea muy plana.

Niño usando ordenador @kellysikkema en Unsplash Omicrono

El ordenador viejo puede ser una excelente aproximación para que nuestro hijo, nieto, sobrino o familiar pueda hacer sus primeras tareas frente a un dispositivo que, seguramente, le acompañe el resto de su vida. Juegos sencillos para aprender a utilizar el ratón y el teclado familiarizándose con la interfaz de escritorio.