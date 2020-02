Google envió vídeos privados de algunos usuarios a desconocidos

Se ha hablado mucho de la privacidad que podemos esperar del contenido que subimos a Internet, y de las medidas que cada vez más servicios han implementado para proteger nuestra privacidad.

Por supuesto, esas medidas no sirven de nada si decidimos hacer público el contenido. Si publicamos una foto en Twitter, podemos esperar que todo el mundo la vea; sin embargo, si la subimos a un servicio de almacenamiento en la nube, nuestras expectativas son que permanecerán privadas hasta que lo decidamos.

Sin embargo, a veces eso no se cumple, como ha demostrado Google. El gigante de Internet ha confesado la existencia de un vergonzoso error en sus sistemas, que ha hecho que contenido privado acabe en manos de completos extraños.

Tus vídeos, en manos de desconocidos

El bug, que Google por el momento no ha explicado públicamente, provocó que en el periodo entre el 21 y el 25 de noviembre de 2019, las solicitudes para descargar datos en Google Photos no se gestionasen correctamente.

Google Photos es el servicio de almacenamiento multimedia de Google; Android, nos permite subir las fotos y vídeos que tomamos con nuestro móvil automáticamente, mientras que en iOS podemos usar la app para que cumpla la misma función. De esta manera, siempre tenemos una copia de seguridad de nuestros recuerdos.

App de Google Photos para iOS

Por defecto, estas fotos y vídeos son privados, así que sólo podemos verlos nosotros con nuestra cuenta. Además, se incluye una opción para descargar todos nuestros datos, por ejemplo, si queremos dejar de usar el servicio y pasar las imágenes a otro; en ese caso, tenemos que solicitar a Google que nos envíe los archivos. Dado el tamaño que suelen tener, Google acepta las peticiones y nos presenta un enlace de descarga con todos los archivos.

El bug ocurrió en ese caso: Google ha admitido que exportó vídeos guardados en Google Photos a otras cuentas que no tenían nada que ver con el usuario. Por lo tanto, esas otras personas recibieron enlaces de descarga a vídeos que no eran suyos; y al mismo tiempo, algunos de sus propios vídeos no estaban entre los que descargaron.

Google se explica

La compañía ha explicado, a través de un portavoz oficial que "estamos notificando a nuestros usuarios sobre un error que puede haber afectado a aquellos que usaron Google Takeout para exportar su contenido de Google Photos entre el 21 y el 25 de noviembre. Estos usuarios pueden haber recibido un archivo incompleto o vídeos (no fotos), que no eran suyos. Hemos solucionado el problema subyacente y hemos realizado un análisis en profundidad para evitar que esto vuelva a suceder. Lamentamos mucho los posibles inconvenientes".

En concreto, la empresa ha enviado un correo a todos los afectados por este error, afirmando que consiguió identificarlo y solucionarlo; la compañía recomienda solicitar otra descarga de nuestros archivos para conseguirlos todos, y que borremos los que obtuvimos.

Por supuesto, si borramos los vídeos ajenos que hemos recibido o no, es cosa nuestra. Ese es el verdadero problema de este error, que si solicitaste la descarga de tus archivos durante ese periodo de cinco días de noviembre, puede que tus vídeos hayan terminados en manos de otra persona, y no sabes quién, ni si los ha borrado.

Según 9to5Google, menos de un 0,01% de los usuarios se ha visto afectado; sin embargo, teniendo en cuenta los millones de usuarios de Google Photos, esa ya es una buena cantidad de afectados.