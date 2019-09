Nuevo Fire TV Stick 4K, análisis: al fin podemos manejarlo con Alexa

El contenido que consumimos en televisores ha cambiado mucho desde la llegada de las plataformas de streaming. Hasta hace bien poco estábamos obligados a ver lo que se estuviese emitiendo en directo en cualquiera de los canales, ya fueran públicos o de pago.

Sin embargo, la evolución de plataformas como Netflix o HBO ha cambiado radicalmente la manera de visualizar contenidos. Cada día menos personas ven los canales tradicionales de televisión, prefiriendo consumir contenidos de streaming en los momentos y lugares que deseen. No todas las generaciones se han adaptado a dicho cambio, pero el streaming ya es el rey entre los más jóvenes.

El problema radica en que no todos los televisores pueden instalar aplicaciones de dichos servicios, de ahí el surgimiento de dispositivos capaces de convertir en inteligente casi cualquier televisor.

Uno de ellos es el Fire TV Stick de Amazon, del que venimos a hablaros, ya que la compañía acaba de presentar dos nuevas versiones con Alexa. Como nosotros hemos podido probar la versión Fire TV Stick 4K, venimos a contaros en profundidad nuestra experiencia. ¡Adelante análisis!

Nuevos Fire TV Stick con Alexa

Amazon ha anunciado este miércoles dos nuevos Fire TV Stick con algo que llevábamos esperando mucho tiempo: Alexa. Poder invocar a Alexa directamente con el mando del Fire TV Stick ya era posible desde hace cosa de un año en muchos países, pero hasta ahora no había llegado a España.

La multinacional ha presentado dos versiones: un Fire TV Stick 4K y otro que soporta streaming en HD (1080p). En este artículo os contaremos todos los detalles sobre el primero tras haberlo usado unos días.

Antes de entrar en el meollo de la cuestión os dejamos los precios de ambas modalidades y las respectivas ofertas de Amazon por su lanzamiento. Cabe recalcar que el mando por voz se podrá comprar independientemente para usarlo con los antiguos Fire TV Basic Edition.

Fire TV Stick 4K + mando voz por voz Alexa Oferta desde hoy: 44,99€. Cuando acabe la oferta: 59,99€. Fire TV Stick HD + mando por voz Alexa Oferta desde hoy: 24,99€. Cuando acabe la oferta: 39,99€ Mando por voz Alexa Oferta desde hoy: 15,99€. Cuando acabe la oferta: 29,99€

Diseño elegante y sencillo

Fire TV Stick 4K Alexa 1

El Fire TV Stick 4K sigue el mismo estilo que las versiones anteriores, un diseño sencillo en color negro para un dispositivo que tendremos que conectar a nuestro televisor y, por otro lado, a una toma de corriente. Tampoco creemos que se necesite mucho más, ya que no va a ser algo que esté a simple vista.

El mando también mantiene dicha sencillez, aunque nos parece bastante elegante. Sus pequeñas dimensiones, que hacen que ocupe prácticamente la mitad que un mando de televisor tradicional, hacen que resulte muy cómodo su uso. A continuación os dejamos una lista de los botones que integra:

Encendido/apagado del televisor. Invocación de Alexa. Rueda para ir hacia derecha/izquierda/arriba/abajo. Atrás. Inicio/home. Configuración. Reproducir/pausar. Rebobinar. Adelantar. Subir/bajar volumen. Silenciar.

Fácil instalación

La puesta en marcha del dispositivo es muy rápida y simple, no hace falta ser un experto en informática para ello. Basta con conectar el Stick al televisor y a una toma de corriente. Después, encenderemos la tv y seleccionaremos la fuente en la que hemos insertado el dispositivo. Como es lógico, el Fire TV Stick también puede usarse con monitores, aunque nosotros nos centraremos en la experiencia con televisores.

Para empezar a funcionar solo nos pedirá que escojamos idioma y pongamos la clave de nuestro Wi-Fi. Si eres de los que tiene un Wi-Fi normal y otro "Plus" (5 GHz) recomendamos que utilices este último.

Durante el proceso de instalación también tendremos que introducir nuestra cuenta de Amazon. Una vez realizados estos pasos, Amazon nos mostrará varios tutoriales para que nos hagamos a la idea de cómo funciona su plataforma. Y, ¡voilá! Tu tv ya es inteligente.

Interfaz renovada e intuitiva

Además del lanzamiento de los dispositivos con Alexa, la compañía ha aprovechado para actualizar la interfaz de Fire TV. Ésta permite encontrar lo que el usuario quiere de un modo más fácil y entretenido.

Una interfaz enfocada a cinéfilos y seriéfilos con una nueva pantalla de inicio en la que aparecerán recomendaciones de contenido basadas en el uso que le demos, además de sugerencias de aplicaciones.

El catálogo de apps está dividido por categorías en las que se encuentran cientos de aplicaciones, aunque hay grandes ausentes, como HBO. Como curiosidad, los usuarios podrán configurar una lista de apps y juegos favoritos para que éstos salgan en la pantalla principal siempre.

Los que tengan un antiguo Fire TV Basic Edition también podrán disfrutar de esta nueva plataforma después de actualizar el dispositivo. De hecho, recomendamos comprar el mando con Alexa para poder disfrutar de la experiencia completa.

Imagen y sonido de calidad

En lo referente a la imagen y el sonido, nos encontramos ante el dispositivo de streaming más potente de Amazon. Éste es compatible con resoluciones de hasta 4K Ultra HD, además de contar con soporte para Dolby Vision, HDR y HDR 10+.

En este sentido no tenemos queja alguna, la calidad está garantizada. Eso sí, recuerda que si no tienes un monitor o un televisor compatible con estos formatos, quizás lo mejor sea que apuestes por el Fire TV Stick estándar, que es más barato y reproduce contenidos en HD.

Rendimiento y fluidez

Por lo general, hemos experimentado un buen rendimiento con el Fire TV Stick 4K. El sistema operativo suele responder con fluidez a las acciones que ejecutamos desde el mando a distancia. De hecho, si estás viendo cualquier serie con la aplicación de Netflix y le das al botón Home, en tan solo un segundo estarás en la pantalla de inicio.

Lo que sí hemos sufrido es algún que otro fallo en el que la app parecía no responder a acciones como pausar o rebobinar, pero sí al botón Home. En este caso pensamos que se trata de errores de la propia aplicación ajenos a Amazon.

También hemos querido ver cómo se comportaba el dispositivo con videojuegos, porque sí, se puede jugar con el Fire TV Stick. El rendimiento no es ningún problema, pero hemos de admitir que en títulos como Asphalt 8 resulta un poco complicado jugar a gusto, el mando no es el ideal para jugar. Está bien para un rato, nada más.

Con el Fire TV Stick también es posible utilizar navegadores web que podrán descargarse desde la tienda de apps. Eso sí, aunque la experiencia es buena creemos que como mejor se aprovecha el dispositivo es usando aplicaciones.

¿Es útil manejarlo con Alexa?

Sí y no, depende completamente de las aplicaciones que usemos. El procedimiento para ejecutar los comandos de voz es muy simple. Solo hay que pulsar el botón que invoca a Alexa y hacer nuestra petición sin soltarlo. Por cierto, en este caso no hace falta decir Alexa, solo formular la cuestión que deseemos.

Nos ha parecido una característica de gran utilidad para ver películas y series. No solo para abrir apps, sino también para realizar acciones dentro de éstas. Por ejemplo, es posible pedirle que nos ponga una serie en concreto, además de adelantar o rebobinar un número específico de minutos o segundos.

Hacer todo eso solo con la voz es una auténtica delicia que nos ha dejado prendados del dispositivo. Eso sí, no funciona igual de bien con todas las apps. Las que mejor responden a los comandos de voz son Netflix y Amazon Prime Video.

En mi caso, también he probado DAZN y FuboTV y la experiencia no es igual de satisfactoria. Para empezar, no he conseguido que Alexa me entienda cuando las pronuncio y, después, dentro de las apps es complicado que el funcionamiento tan bueno como con Netflix y Prime Video. Aunque reproducir/pausar y adelantar o rebobinar funciona a la perfección.

También puedes olvidarte del mando

Si prefieres no usar el mando, no te preocupes, también puedes asociar cualquier dispositivo Echo al Fire TV. De esta manera podrás usar Alexa sin tener que pulsar el botón, solo tendrás que invocar a Alexa y hacer tu petición. Si solo tienes un Fire TV en tu cuenta de Amazon, Alexa debería asociar ambos dispositivos automáticamente.

Como hemos comentado antes, según las aplicaciones que usemos podremos tener una mejor o peor experiencia de usuario. En nuestro caso creemos que es mejor utilizar el mando con Alexa que apostar solo por el asistente.

Detalles a mejorar

En líneas generales me parece un producto de notable, no obstante, no quiero pasar por alto algunos aspectos. La primera pega tiene que ver con el mando. Éste tiene un botón que enciende y apaga directamente el televisor, pensamos que sería mejor que encendiese solo el Fire TV en lugar de la tv.

Fire TV Stick 4K prueba

Lo mismo ocurre con el volumen, desde el mando solo se puede controlar el volumen del televisor y no el del Fire TV. Puede parecer una nimiedad, pero yo me he llevado más de un susto al quitar el dispositivo y pasar a la televisión tradicional por el desajuste de volumen.

Ya lo hemos dicho en más de una ocasión y volvemos a repetirlo. El catálogo de apps de Amazon tiene un gran margen de mejora. Hay muchas, pero dentro de cada categoría suele haber 5 o 6 conocidas, el resto suelen ser aplicaciones que no cuentan con mucha fama. No estaría de más comenzar a añadir aplicaciones que muchos echamos en falta, como HBO.

Mi última queja está relacionada con Alexa. Por un lado, me gusta más que el Asistente de Google, pero que no sea capaz de entender la pronunciación de apps como DAZN me parece una auténtica pena.

Sabemos que es difícil de pronunciar de por sí, no obstante, Amazon debería prestarle más atención a cómo funciona Alexa con el resto de aplicaciones. Lo decimos porque en Netflix y Prime Video todo funciona perfectamente, con el resto la experiencia empeora.

Haciendo teles inteligentes a precio de risa

El Fire TV Stick 4K con Alexa nos ha parecido un dispositivo sobresaliente. En mi caso, tengo un televisor inteligente, pero es de los más antiguos y la experiencia con apps es lenta y tediosa.

El Stick ha sido capaz de cambiar eso rotundamente. Utilizar las aplicaciones es una verdadera delicia, ya que el mando permite una navegación mucho más fluida y veloz. Todo ello sin olvidarnos de la comodidad de poder usar comandos de voz para realizar algunas acciones.

Me atrevería a decir que el Fire TV Stick con Alexa es una compra obligada en cualquier hogar que no disponga de una Smart TV de última generación, sobre todo si se consume mucho contenido de plataformas de streaming.

Es cierto que hay cosas que mejorar, como he explicado en el apartado anterior, pero no hemos de olvidar que el dispositivo está a la venta por tan solo 44,99€, una ganga teniendo en cuenta sus bondades. De hecho, el chollo es aún mayor para los que no tengáis monitores o tv 4K, puesto que la versión estándar cuesta solo 24,99€ en oferta. Nuestra enhorabuena a Amazon, están haciendo las cosas muy bien.