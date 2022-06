La nueva función de WhatsApp: ponerte un avatar animado en plena videollamada

Desde que la pandemia estalló en España y en el resto del mundo, WhatsApp se ha estado esmerando en ofrecer novedades de todo tipo a sus funciones de llamadas y videollamadas. En los últimos meses, además, la aplicación se ha dedicado a desarrollar nuevas funciones para las mismas, siendo algunas de ellas mejoras de interfaz. Según revela WABetaInfo, WhatsApp iría un paso más allá permitiendo a los usuarios usar avatares en videollamadas.

[El truco de WhatsApp para grabar una videollamada sin que el otro se entere]

Unos avatares que, por el momento, se desconoce de qué tipo serán. No obstante, tal y como revela el propio medio, estos avatares podrían ser unas versiones de los memoji de Apple o los avatares de Instagram hechos por la propia WhatsApp. Una captura de pantalla revela el botón para cambiar a un avatar en plena llamada.

Al ser una función en desarrollo. no se pueden ver los avatares de ninguna de las formas. Por ende, no se sabe si estos avatares serán como los de Meta, es decir, se podrán personalizar o si serán como los memojis, que pueden usar la cámara frontal para trasladar nuestros gestos faciales a dichos avatares.

Avatares en videollamadas

El modo de cambiar a un avatar es lo más sencillo del mundo. Pulsando sobre nuestro perfil en una videollamada, aparecerá un botón llamado “Cambiar a avatar”. No se sabe qué más hace este botón ya que no se han compartido más detalles de este botón y por ende no se sabe absolutamente nada más de esta función.

Existen varias opciones al respecto. Que WhatsApp desarrolle sus propios avatares como han hecho Instagram y Facebook, que herede directamente estos para hacer un ecosistema de avatares o que en vez de darnos avatares personalizables nos deje elegir entre una selección de personajes o criaturas animados.

Captura de pantalla de WhatsApp WABetaInfo Omicrono

Sea como fuere, esta es una gran opción para los usuarios que quieren mantenerse activos en una videollamada y no quieren mostrar su cara pero sí mostrar algo. Hay que recordar que, en el contexto de la pandemia, los desarrolladores de aplicaciones de telecomunicación han estado no solo incluyendo este tipo de filtros animados, sino muchas más funciones similares como fondos animados o experiencias en realidad aumentada. Por supuesto, no se sabe cuándo estarán disponibles estos avatares.

También te puede interesar…

Sigue los temas que te interesan