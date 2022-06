WhatsApp evitará que te estafen incluyendo un segundo código de verificación

Hace unos meses, aparecieron unas estafas de WhatsApp en España muy llamativas. Un atacante intentaba registrar la cuenta de WhatsApp de una víctima en su dispositivo, provocando que esta recibiera un código de seguridad. El atacante intentaba engañar a la víctima diciéndole que ese código era suyo y que había habido un error. Si la víctima caía en el engaño, el atacante le robaba la cuenta de WhatsApp. La compañía ha ideado un nuevo mecanismo de seguridad.

Según revela WABetaInfo, WhatsApp está añadiendo un segundo código de verificación en inicios de sesión exitosos de WhatsApp. Es decir, que si se consigue realizar con éxito un inicio de sesión de una cuenta de WhatsApp en otro dispositivo aparte del dispositivo principal, al dueño de la cuenta le llegará un segundo código de verificación, impidiendo a la otra persona iniciar sesión sin este.

De esta forma, no solo se carga por completo la estafa de los códigos de verificación de WhatsApp, sino que en caso de que otra persona consiga el primer código de verificación sin que la otra persona se dé cuenta, a la hora de iniciar sesión el dueño de la cuenta recibirá otro, alertándole de la situación.

Más seguridad en WhatsApp

Esta es una función que ha aparecido en las betas de WhatsApp para Android, y que próximamente estará disponible para todos los usuarios. Si se realiza un primer intento de iniciar sesión en WhatsApp con éxito, no solo se necesitará otro código de 6 dígitos, sino que este se enviará al dueño del número de teléfono. Entonces, el dueño de la cuenta en cuestión sabrá por WhatsApp que alguien está intentando acceder a su cuenta.

La estafa varía en la forma en la que engañan a los usuarios. Algunos atacantes se hacen pasar por cuentas oficiales de WhatsApp, mientras que otros se hacen pasar por personas que supuestamente han pedido un código de WhatsApp para activar su cuenta y que por error ha sido enviado a las víctimas. Una vez dentro de la cuenta de WhatsApp, el atacante tiene acceso total tanto a la aplicación como a sus datos privados, sus contactos, etcétera.

Captura de pantalla de la doble verificación de WhatsApp. WABetaInfo Omicrono

En caso de producirse este problema, a la hora de darle el primer código a la otra cuenta, se necesitará un segundo código de activación de 6 dígitos. Además, la misma WhatsApp alertará al dueño de la cuenta, tal y como se ve en la captura de pantalla, que el número que se intenta registrar "ya se está usando en otro dispositivo". De esta forma, las personas que ya dieron el primer código se mantendrán protegidas, ya que no compartirán el segundo código.

Además, la persona que esté intentando entrar en la cuenta, tendrá que esperar a un temporizador antes de enviar el código, dándole tiempo a la víctima a evitar tener que dar el nuevo código, protegiéndose. Esta es una solución ideal para los usuarios que no tienen activada la verificación en dos pasos, aunque desgraciadamente no es más que una función en desarrollo y por ende no se sabe cuándo llegará oficialmente a España.

También te puede interesar...

Sigue los temas que te interesan