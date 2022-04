La estafa de WhatsApp de la que advierte la Policía: se hacen pasar por tu hijo en apuros para robarte

Que WhatsApp se haya convertido en una de las principales formas de comunicación entre los usuarios de España y el resto del mundo no es un tema baladí, ya que abre la puerta a que esta app se use para difundir todo tipo de estafas y de engaños. En la península ya se han dado varios casos, y la Policía Nacional vuelve a alertar de uno. Se ha detectado una nueva estafa en la que los ciberatacantes se hacen pasar por nuestros hijos.

Tal y como explica la Policía Nacional en un comunicado, investigadores del cuerpo han detectado una estafa que hace uso de ingeniería social para engañar, principalmente, a madres. Y es que los ciberdelincuentes contactan con la madre o el padre de un chico, explicándoles que no pueden contactar con sus números normales y que necesitan ayuda.

Estos investigadores han descubierto que en las últimas semanas, desde que está activa la estafa, se han conseguido defraudar cantidades, según la Policía Nacional, "que oscilan entre los 2.000 y los 26.000 euros".

Nueva estafa de WhatsApp

El modus operandi es simple. El estafador contacta con una mujer a la espera de que esta sea madre, haciéndose pasar por su hijo o hija. Necesitan de manera urgente dinero y se lo explican para generarle una sensación de urgencia, y les engañan diciendo que no pueden acceder a sus números de teléfono debido a problemas con sus smartphones.

La clave del engaño está en que este tipo de transferencias no se pueden cancelar. Cuando el hijo o hija ya contacta con su madre, después de que se haya realizado la transferencia con éxito, ya no hay nada que hacer; el engaño se ha producido y no se puede deshacer. Y es que esta estafa es similar a una que apareció hace varios meses, con ciberdelincuentes haciéndose pasar por familiares lejanos que necesitaban supuestas ayudas económicas.

Consejos de la Policía

La Policía Nacional explica que en caso de recibir un mensaje de uno de estos atacantes, lo primordial es no perder los estribos. Hay que asegurarse de no hacer ningún tipo de pago hasta que no se sepa específicamente si el usuario que está contactando es un familiar real, y no un estafador. Hay muchas formas; pidiéndole un vídeo, un audio, una foto...

En caso de haber sucumbido a la estafa, es importante contactar inmediatamente con las autoridades y reportar el caso a las fuerzas del orden. También es importante reportar el número que ha enviado dichos mensajes para evitar que pueda engañar a más gente y que WhatsApp lo tumbe lo antes posible.

