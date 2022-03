Qué significa "Tu número de teléfono está suspendido": el nuevo mensaje de WhatsApp

Logo de WhatsApp Plus Manuel Fernández Omicrono

Desde hace unos pocos días, en foros de Internet de España y en redes sociales han aparecido personas quejándose de un nuevo mensaje que les aparece en WhatsApp: "tu número de teléfono está suspendido en WhatsApp". Otros afirman que aparece un mensaje similar, afirmando que sus cuentas están "suspendidas temporalmente". Por supuesto, la aplicación deja de funcionar cuando aparecen estos mensajes. ¿Por qué?

Estos usuarios suelen afirmar que estos mensajes no aparecen en la aplicación de WhatsApp oficial, sino en aplicaciones alternativas de WhatsApp. Es decir, clientes de la aplicación no oficiales. Y es que a diferencia de iOS, en Android se pueden instalar todo tipo de aplicaciones fuera de la Google Play Store, la tienda oficial de Google, mediante archivos .apk. Y WhatsApp prohíbe tajantemente el uso de estas aplicaciones.

Más concretamente, WhatsApp especifica que aplicaciones como WhatsApp Plus o GB WhatsApp, clientes alternativos de la aplicación de Meta, están completamente prohibidos. Y su uso puede llevar a una suspensión temporal de tu cuenta de WhatsApp, haciendo que hasta que no te pases al cliente oficial, no puedas usar el servicio durante un lapso de tiempo medido con cronómetro.

WhatsApp Plus y GB WhatsApp

Este tipo de aplicaciones, que se pueden encontrar en Android en forma de archivos .apk, suelen ofrecer funciones que WhatsApp de forma oficial no integra. Es sabido que muchos usuarios han pedido a la compañía más opciones de personalización, como la capacidad de cambiar el color de la app, cambiar aspectos de la interfaz... Algo que por supuesto hace Telegram desde hace un tiempo ya.

WhatsApp Plus. Manuel Fernández Omicrono

Pues apps como WhatsApp Plus o GB WhatsApp hacen precisamente esto; ofrecer cambios de temas, de tipografía, mejor soporte para stickers, etcétera. Usan el soporte de WhatsApp para funcionar, pero con una versión de la aplicación tremendamente modificada. Esta es la postura de WhatsApp respecto a esas aplicaciones:

"Las aplicaciones no admitidas, como WhatsApp Plus, GB WhatsApp, o las que afirman ser capaces de transferir tus chats de WhatsApp de un teléfono a otro son versiones alteradas de la aplicación WhatsApp. Estas aplicaciones no oficiales son desarrolladas por terceros e infringen nuestras Condiciones del servicio", explica WhatsApp.

WhatsApp Plus NC Omicrono

"WhatsApp no avala el uso de estas aplicaciones de terceros debido a que no es posible validar sus prácticas de seguridad." Además, añade una serie de pasos a seguir para pasar el historial de chats de esas aplicaciones a WhatsApp oficial, para poder seguir haciendo uso de estas aplicaciones.

WhatsApp en su blog hace referencia específicamente a la problemática de seguridad que integran estas apps. Y es que estos clientes son tan populares que usualmente hackers de todo tipo hacen uso de estas apps para hacer que usuarios incautos se las descarguen y así inyectarles virus maliciosos en el smartphone. Por lo tanto, suponen un peligro de ciberseguridad en algunos casos.

Por qué no afecta a iOS

App Store.

Le guste a los usuarios o no, Apple tiene un enfoque completamente distinto respecto a esto. A costa de la libertad de los usuarios, Apple ha decidido que los usuarios de sus teléfonos móviles no puedan instalar aplicaciones fuera de la App Store, la tienda de la compañía. De esta forma, casi con total seguridad los usuarios descargarán sí o sí la versión oficial de WhatsApp.

De esta forma, a menos que un usuario con conocimientos decida hackear su iPhone y hacerle jailbreak para instalar versiones alternativas de WhatsApp, el que use un teléfono de Apple no tendrá dicho problema.

