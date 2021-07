WhatsApp avisa: borrará tu cuenta si usas alguna de estas aplicaciones

WhatsApp Plus. Manuel Fernández Omicrono

No es un misterio que WhatsApp no tolera aplicaciones de terceros. Hubo una época en España en la que se popularizaron apps del estilo 'WhatsApp Plus', que expandían de cierta forma las capacidades de la aplicación original. El equipo de la aplicación de mensajería instantánea se ha puesto muy serio y ha lanzado una seria advertencia.

Si usamos alguna de estas aplicaciones (no tiene por qué ser necesariamente WhatsApp Plus), nuestra cuenta de WhatsApp será borrada. Un nuevo comunicado lanza la advertencia a los usuarios acerca de las consecuencias que podría sufrir su cuenta debido al uso de estas aplicaciones.

Las consideradas "versiones alteradas de WhatsApp" son aplicaciones que, según WhatsApp, violan las condiciones y términos de uso del servicio, lo que equivale a la toma de acciones contra las cuentas de los usuarios que lleven a cabo el uso de estas apps.

Aplicaciones prohibidas

Así lo expone WhatsApp en su página web, en el apartado de Android. Según podemos leer en la sección de "Cuentas suspendidas temporalmente", si hemos recibido un mensaje dentro de la app que rece que nuestra cuenta está suspendida, significa que "probablemente estás usando una versión de WhatsApp no autorizada en lugar de la aplicación oficial de WhatsApp.

Si después de que tu cuenta haya sido suspendida temporalmente no empiezas a usar la versión oficial de WhatsApp, tu cuenta podría ser suspendida permanentemente. Las aplicaciones no admitidas, como WhatsApp Plus, GB WhatsApp, o las que afirman ser capaces de mover tus chats de WhatsApp de un teléfono a otro, son versiones alteradas de WhatsApp".

Desde WhatsApp aseguran que estas versiones alteradas van en contra de las Condiciones del servicio establecidas por la plataforma, y se justifica en que con el uso de estas apps "no es posible validar sus prácticas de seguridad". Lo más llamativo del asunto es que en la propia página web WhatsApp explica de forma detallada cómo realizar el traspaso de chats desde las propias aplicaciones alternativas GB WhatsApp y WhatsApp Plus al cliente oficial.

¿Tiene sentido?

Lo cierto es que esta decisión tiene una base sólida. WhatsApp es una de las aplicaciones más usadas del mundo, y tiene una extensión de usuarios masiva. El usuario que descargue estas opciones no puede saber a ciencia cierta si estas aplicaciones alternativas son seguras o si son aplicaciones maliciosas que consiguen acceso instantáneo a toda nuestra información.

La suspensión temporal, por ende, obedece a cuestiones de seguridad. El no tomar medidas contra estas aplicaciones implicaría que estas se extenderían todavía más, representando un potencial peligro para los usuarios poco experimentados. WhatsApp lleva en "lucha" contra estas apps desde que surgieron hace años como alternativas al cliente oficial.

Sin embargo, esta decisión contrasta enormemente con Telegram. Sus aplicaciones están basadas en código abierto, y la desarrolladora permite la creación de aplicaciones alternativas que usen su código y que tengan alteraciones en su funcionamiento. Sólo en Android podemos encontrarnos con bastantes variantes del cliente oficial, en principio, admitidas por Telegram.

