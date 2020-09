El truco de WhatsApp para saber quién está conectado y cuándo

WhatsApp es una aplicación casi imprescindible en el smartphone de cualquier ciudadano español. Podría decirse que es el método más común a través de Internet para comunicarse con un ser querido de manera sencilla y rápida.

Por ese motivo, cualquier novedad, cambio o truco de WhatsApp resulta de interés para un elevado número de personas, como el reciente método para saber quién te escribe sin mirar el móvil o la manera para que las fotos y los vídeos no te llenen la memoria del teléfono.

En este caso, podréis aprender paso a paso cómo saber quién está en línea (recibiendo incluso una notificación cuando alguien se conecte) y cuándo han realizado sus últimas conexiones.

Notificaciones cuando alguien esté en línea

Cabe recalcar que esta función no está disponible de manera nativa en la app de WhatsApp, por lo que será necesario descargar e instalar una extensión para Google Chrome llamada WA Web Plus For WhatsApp.

WhatsApp Web. Omicrono

Una vez instalada tendrás que hacer lo siguiente con Google Chrome abierto desde un ordenador:

Entra en Whatsapp Web e inicia sesión con tu cuenta.

Después, pincha sobre el icono de la extensión instalada (que normalmente aparecerá a la derecha de la barra de búsqueda del navegador, junto a tus otras extensiones).

Al hacerlo, verás cómo se te abre la interfaz de la extensión, como puedes observar en la foto inferior. Desde la pestaña "Mejoras" y el apartado "Personalizar" activa el tic en "Resaltar contactos en línea" y "Notificar sobre contactos en línea".

Usando la extensión de Chrome en WhatsApp Web. Alex Branco Omicrono

Si has activado correctamente ambas opciones, ahora te aparecerá una notificación emergente cada vez que alguno de tus contactos esté en línea, además de simbolizar quién está conectado mediante un círculo verde en su foto de perfil, lo que resulta bastante práctico para saber con quién hablar.

Más utilidades de la extensión

Como habréis podido comprobar, la extensión sirve para muchas más cosas, pues también permite poner el modo oscuro a WhatsApp Web, personalizar fondos de pantalla de los chats, acelerar mensajes de audio o abrir conversaciones a contactos que no tenemos guardados.

Asimismo, cabe la posibilidad de ocultar que estamos en línea, reproducir audios sin informar al remitente e incluso desenfocar las fotos, los nombres o los mensajes de nuestros chats, característica interesante si estamos en la oficina o en un lugar con poca privacidad.

No cabe duda de que se trata de una extensión excelente para sacarle un mayor provecho a WhatsApp. Lo mejor de todo es que ni siquiera hay que gastar un céntimo por ella, pues puede descargarse de manera totalmente gratuita.