Éste es el mejor truco de WhatsApp si odias las notas de voz

Hace poco os hablábamos del truco de WhatsApp para utilizar la famosa aplicación de mensajería como lista de la compra. Si os resultó útil, quizás os interese el que venimos a comentar en este artículo, sobre todo si sois de los que odian los audios.

Seguro que tienes el típico ser querido o amigo pesado que no para de enviarte notas de voz por mucho que le supliques que prefieres un mensaje escrito. Porque no, no a todo el mundo le resulta más cómodo o agradable acudir a los audios.

Si te sientes identificado, no te preocupes, venimos a hablarte sobre varias aplicaciones capaces de transcribir esos mensajes a texto en tan solo unos segundos. A continuación todos los detalles.

De audio a texto

En la tienda de aplicaciones de tu smartphone hay decenas de aplicaciones que, en teoría, permiten pasar a texto las notas de voz que te envían por WhatsApp, aunque la realidad es que no todas funcionan tan bien como prometen.

Nota de voz en WhatsApp.

En el caso de tener un móvil Android, una de las mejores opciones es la app "Transcriber". Una vez descargada e instalada, debes seguir los pasos que detallamos a continuación:

Abre WhatsApp.

Entra en la conversación en la que esté la nota de voz que quieres transcribir.

Mantén el dedo pulsado sobre el audio y pincha en el icono de compartir . Éste suele encontrarse entre el de reenviar y el de borrar.

. Éste suele encontrarse entre el de reenviar y el de borrar. Se te abrirá un menú con multitud de apps, selecciona la que acabamos de instalar (Transcriber). Si te aparecen dos iconos de la misma aplicación, escoge la opción que pone "Transcribir".

Tras pulsar tendremos que esperar unos segundos para que se realice la transcripción. Una vez termine veréis cómo sin haber salido de WhatsApp os aparece un cuadro de texto con la transcripción del audio que hemos recibido. Como curiosidad, podréis copiar el texto, compartirlo o incluso traducirlo a otra lengua.

Trascribe notas de voz de WhatsApp a texto.

Transcriber es la app más completa que hemos encontrado para pasar notas de voz a formato texto, aunque también hay otras opciones que funcionan de manera bastante decente, como "Audio To Text".

El proceso a seguir sería exactamente el mismo que con Transcriber, solo que tendríamos que seleccionar "Audio To Text" cuando compartamos la nota de voz. Eso sí, antes tendremos que entrar en la aplicación y asegurarnos de que el español es el idioma para las traducciones o no entenderá nuestros audios y nos dará error.

En iPhone

Como ya sabréis muchos, la App Store de los iPhone establece unos criterios mucho más estrictos a la hora de publicar aplicaciones, razón por la que muchas apps de Android no están disponibles en los iPhone, como las dos de las que os hemos hablado. En el caso de tener un iPhone, "Voicepop" es la mejor aplicación que hemos encontrado para transcribir audios.

Bastaría con entrar en la conversación de WhatsApp y mantener el dedo sobre el audio en cuestión. Después, tendrías que elegir la opción "reenviar" y pinchar en el símbolo de compartir que se encuentra en la zona inferior derecha. Por último, selecciona "Voicepop", en apenas unos segundos la app pasará a texto la nota de audio.

Como has podido comprobar, transcribir los audios que te envíen es sencillo y muy rápido, solo necesitas instalar alguna de las aplicaciones que hemos ido mencionando. Quién sabe, quizás con el tiempo incluso dejes de odiar las notas de voz.