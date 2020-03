Si la palabra del año 2019 fue emojis, en 2020 lo más probable es que la cosa cambie y se le conceda a la palabra sticker ese beneficio. Y es que ¿quién no usa stickers en su día a día? En Instagram, en el chat de Facebook, pero sobre todo la plataforma por excelencia para ello es WhatsApp.

Ahora queremos ser originales y provocar una carcajada a la persona al otro lado del teléfono o a los integrantes de un grupo de WhatsApp, ¿cómo? Pues con los stickers personalizados, con tu cara, con la cara de un colega, con una foto graciosa sacada de internet… ¡Las posibilidades son infinitas!

Qué son los stickers

Vamos a tratar de explicar en pocas palabras este fenómeno mundial que saca al día miles de carcajadas a los chats adictos.

Los stickers no son más que etiquetas virtuales creadas a partir de una imagen. Digamos en jerga común y a modo de resumen, que son como pegatinas que se adhieren a la pantalla de tu teléfono de manera figurada.

Cómo hacer stickers (WhatsApp)

Quizás al principio te resulte un poco complicado y te salgan pegatinas poco graciosas o simplonas que no hagan reír a nadie… pero, no desesperes en la paciencia y en la constancia está la clave para que pronto te salgan los mejores stickers personalizados de todo tu chat de amigos.

Ahora vamos al meollo del asunto, WhatsApp no incorpora (por el momento) ninguna opción de crear stickers desde cero, lo que sí puedes buscar desde la misma plataforma son cientos de pegatinas ya configuradas que, advertimos, ¡son la monda! Entonces, ¿cómo se hacen? Tenemos que recurrir a aplicaciones externas. Pero, ¡ojo! Hay muchas apps que son una verdadera "caquita" y que como mucho recortan la foto elegida y la pasan a formato PNG (formato por excelencia de estas pegatinas).

Por este motivo, hemos recopilado en este post, 3 aplicaciones que van a ayudarte a crear stickers partiendo de cero con éxito.

Sticker Maker: nos gusta Sticker Maker por su sencillez. Una vez instalada en el teléfono, tan solo debes abrirla para que la magia comience a hacer sus frutos. Bueno… magia, magia no es, pero te lo decimos para que te haga a la idea de que es rápida e intuitiva. Coge una foto tuya, recorta tu cara de forma rápida, ponle debajo una frase divertida, añade otras pegatinas para completar tu creación… ¡Las posibilidades son infinitas!

Si te decides por esta aplicación, te compartimos un tutorial específico sobre la app Sticker Maker y la forma de usarla paso a paso.



Sticker Factory: algunos dicen que es la mejor de las apps del momento para crear stickers, desde luego a nosotros nos encanta, pero lo que más nos gusta de ella es que con solo un botón de borrado automático podemos eliminar el fondo de cualquier fotografía. En ella tienes la opción de crear un pack de stickers entrelazados entre sí o diseñar uno aislado en un momento puntual porque se te haya iluminado la bombilla. Después puedes añadir el pack de forma sencilla a WhatsApp y recurrir a tus creaciones donde y cuando quieras.



Sticker Studio: esta aplicación permite recortar a tu antojo la fotografía elegida. El sistema es muy sencillo, tan solo tendrás que dibujar con tu dedo el contorno y… ¡voilà! Tu sticker recortado en cuestión de segundos. También nos encanta que te permita incorporar en cada paquete, hasta un máximo de 30 pegatinas. ¡Qué se preparen tus amigos para ese maratón de stickers que se está cocinando!

Cómo introducir tu paquete de stickers en Whatsapp

Ahora que ya sabes lo sencillo que resulta crear stickers personalizados en Whatsapp, vamos con otra de las cuestiones que seguro te estás planteando en este momento, ¿cómo añado mis stickers ya creados al chat?

Probablemente al descargarte estas aplicaciones que te hemos mencionado anteriormente te va a saltar un mensaje a modo pop up pidiéndote permiso para poder acceder a tu carpeta de imágenes y archivos, acéptalo y lo demás serán pan comido. Si lo has rechazado sin querer, tampoco es un drama, solo que tendrás que ir a la configuración de tu teléfono y aceptarlo desde ahí.

Una vez aceptado podrás añadir tus paquetes directamente desde estas aplicaciones a la plataforma de WhatsApp. Pero si esta no se vincula directamente, también hay una opción en WhatsApp (al lado izquierdo de la barra de escritura, pulsando la carita sonriente) que te permite incorporarlos de forma manual.

Cómo guardar los stickers de tus amigos

Ahora bien, ¿y si me ha hecho mucha gracia el último sticker que te ha mandado tu amigo? No hace falta que quede en el olvido, tú también puedes guardarlo y compartirlo cuantas veces quieras con tus otros contactos. ¿Cómo? Muy pero que muy sencillo. Tan solo debes señalarlo y darle al botón de favoritos, ¡sí, sí! Como si destacas un mensaje para que no se te olvide mañana. Para encontrarlo, solo debes buscar de nuevo abajo en la zona de los stickers el símbolo de la estrella.

Esperamos que desde hoy mismo y gracias a nuestro artículo, te pongas a crear esos stickers que tienes en mente y que tanto van a hacer reír a tus amigos y familiares. Pero cuidado, te advertimos que es un auténtico vicio.