Cómo saber si te han bloqueado en WhatsApp: trucos de 2020

¿Has escrito a alguien por WhatsApp y no te responde a pesar de haber pasado bastante tiempo? En este artículo te enseñamos cómo saber si te han bloqueado en WhatsApp.

Teniendo en cuenta lo mucho que lo utilizamos día tras día, cuanto más sepamos de WhatsApp y sus funciones mejor. Por eso ya te hemos explicado cómo activar el modo oscuro, cómo aumentar el nivel de seguridad de la app, cómo crear tus propios stickers y muchas más cosas.

En esta ocasión te mostraremos varios trucos para que puedas salir de dudas y averiguar de una vez por todas si te han bloqueado en WhatsApp de manera sencilla y eficaz.

La foto de perfil

Las redes sociales son una especie de reflejo de nosotros mismos en Internet. Por esa razón solemos personalizar nuestros perfiles con nuestras mejores fotografías, frases, etcétera.

WhatsApp.

Una vía para saber si alguien nos ha bloqueado consiste precisamente en revisar la foto de perfil de la persona en cuestión. Si en lugar de una foto suya tiene el muñeco predeterminado de WhatsApp, hay bastantes posibilidades de que nos haya bloqueado.

Sin embargo, esa persona puede tener configurado WhatsApp de manera que solo sus contactos puedan ver su foto de perfil, por lo que quizás simplemente no nos tengan agregados. Otra opción consiste en que esa persona, directamente, no tenga puesta una foto de perfil, aunque es bastante extraño.

La recepción de mensajes

Otra pista para saber si alguien nos ha bloqueado puede resolverse fácilmente mediante un mensaje. Si nos bloquean, nuestro mensaje enviado solo tendrá un tic, pero nunca saldrá el segundo tic, que nos verificaría que se le ha entregado el mensaje al destinatario.

Modo oscuro de WhatsApp Alex Branco

No obstante, hemos de recordar que dicho segundo tic también podría tardar en aparecer si ese contacto tiene el móvil apagado o sin conexión a Internet. Es decir, no siempre significará el bloqueo.

Las llamadas

Desde WhatsApp explican que si nos han bloqueado no podremos llamar a ese usuario, pero no es exactamente así. Lo hemos comprobado y sí que se puede llamar, aunque a esa persona no le llegará jamás nuestra llamada, por lo que nunca nos responderá. Si, por el contrario, llamamos y esa persona nos lo acaba cogiendo en algún momento, podremos confirmar que no nos han bloqueado.

Última hora de conexión

Si nos han bloqueado no podremos ver ni la última vez que se han conectado a WhatsApp ni cuando están en línea. Pese a ello, no es una prueba del todo útil, pues cada vez hay más gente que configura WhatsApp para que nadie pueda ver dichos aspectos pese a no haberlos bloqueado.

El truco de los grupos

De haber sido bloqueados, no podremos añadir a esa persona a ningún grupo. En el momento de invitarlos nos saltará una notificación indicando que se ha producido un error.

WhatsApp.

Si revisáis todos los puntos que os hemos comentado, podréis saber con certeza si os han bloqueado o no. Eso sí, en base a nuestra experiencia, creemos que éste último, el de los grupos, es el que nos confirmará finalmente el bloqueo.