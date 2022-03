Los tres errores más comunes que no debes cometer en WhatsApp

WhatsApp se ha convertido en mucho más que una aplicación de mensajería en España. Es una app con más de 2.000 millones de usuarios en todo el mundo, lo que evidentemente hace que sea todo un caramelo para ciberdelincuentes. Dada la increíble afluencia de delitos cibernéticos ocurridos dentro de la app de Meta, es importante tener algunas pautas de seguridad a tener en cuenta.

Algunos de estos consejos son tremendamente básicos, y sirven no solo para evitar amenazas mayores, sino para estar más seguros en WhatsApp y no sufrir incluso los ataques más habituales. Afortunadamente, esta clase de ciberdelitos suele contar con patrones en común que, una vez detectados, son fácilmente salvables.

Desde no hablar con números hasta no abrir enlaces aleatorios, pasando por no actualizar WhatsApp. Estos son 3 consejos que debes tener en cuenta en tu día a día para evitar problemas en tu privacidad y ciberseguridad.

No actualizar WhatsApp

Este primer consejo puede parecer obvio, pero existe un buen puñado de usuarios que se niegan a actualizar WhatsApp debido a que quieren mantenerse en una versión que a ellos les gusta y que no quieren disfrutar de las nuevas funciones que estas versiones brindan. Además, existen variantes alternativas de WhatsApp que usan versiones antiguas de WhatsApp, aprovechándose de fallos y exploits para añadir funciones únicas.

El problema es que los atacantes también usan esas mismas vulnerabilidades para conseguir realizar sus ataques. Afortunadamente, WhatsApp te recordará si necesitas actualizar a una nueva versión de su app, y la gran mayoría de usuarios tienen activadas las actualizaciones automáticas que se encargarán de mantener al día WhatsApp.

Pero ¿qué pasa si quieres 'forzar' la actualización? Existen métodos en Google Play Store y en App Store para poder comprobar si existen nuevas actualizaciones para WhatsApp. Es importantísimo que actualices siempre WhatsApp, y la mantengas en su última versión. Así puedes hacerlo:

En Google Play Store, ve al apartado de "Mis aplicaciones y juegos", y dale al botón de buscar actualizaciones. Puedes actualizar solo WhatsApp o actualizarlo todo, que es lo más recomendable.

En App Store, ve a tu imagen de perfil y en el menú siguiente, desliza hacia abajo. En la parte inferior aparecerán todas las aplicaciones que tienen actualizaciones pendientes. Puedes actualizar solo WhatsApp o actualizarlo todo, que es lo más recomendable.

No abras enlaces desconocidos

La grandísima mayoría de estafas de phishing se realizan mediante enlaces maliciosos. Es decir, enlaces a páginas web falsas que imitan otras empresas prometiendo regalos o promociones totalmente irreales. También es posible que estos enlaces sean enlaces de descarga de archivos maliciosos que o bien roben tus datos o se hagan con el control de tu teléfono.

En definitiva, nunca abras un enlace que no conozcas, especialmente si promete una oferta o regalo irreal. Fíjate en si ese enlace ha sido reenviado muchas veces, y sobre todo la forma en la que está escrito, es un enlace largo o incluso quién te lo ha mandado. Si es un número desconocido, directamente bloquea el número y borra el enlace.

Nunca hables con números desconocidos

Existe una buena variedad de estafas que intentan realizar ingeniería social haciéndose pasar por familiares, amigos, etcétera. No es raro que un ciberdelincuente robe la cuenta de un amigo o familiar y luego la use para intentar realizar una estafa a su víctima pidiéndoles dinero y cosas similares. En ocasiones, ni eso; simplemente usan un número recién creado, y ya está. Fingen estar en apuros, explicando que no pueden usar su número habitual o que necesitan dinero urgentemente.

En definitiva, si no estás seguro de la procedencia de un número de teléfono y ves que te manda un mensaje similar, lo más recomendable es bloquear el número directamente. Si tienes la ligera sospecha de que puede ser realmente un familiar o amigo que tenga una serie de problemas, lo más recomendable es llamar a su número original y comprobarlo por ti mismo, lejos de WhatsApp.

